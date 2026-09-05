Échale las Flores a México: Fechas, costo y actividades del festival en Morelos con chiles en nogada

Además del festival Échale Flores a México, Jardines de México tendrá durante septiembre su tradicional festival de chiles en nogada. [Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT]

Mezcal, el tradicional brinco de los chinelos, caballos y comida mexicana formarán parte de una celebración anticipada por las fiestas patrias. Jardines de México alista una nueva edición de Échale Flores a México, un festival que durante 2 días reunirá gastronomía, música, danza y algunas de las tradiciones más representativas de Morelos.

En 2026, Tlaltizapán de Zapata tendrá un papel especial como municipio invitado, por lo que llevará parte de sus expresiones culturales al recinto ubicado cerca de Tequesquitengo.

A solo una hora y media de la CDMX, el festival se presenta como una opción para escaparse el fin de semana y celebrar las fiestas patrias, con actividades para toda la familia, entre ellas recorridos, un mercadito y la posibilidad de aprovechar el Festival de Chiles en Nogada que Jardines de México ofrecerá a lo largo de septiembre.

¿Cómo será el festival Échale Flores a México 2026?

Échale Flores a México es un festival dedicado a las tradiciones populares y a la identidad nacional. Sus antecedentes se remontan al menos a 2016 y, a lo largo de sus distintas ediciones, Jardines de México ha reunido gastronomía, música, danza, artesanías y espectáculos relacionados con las fiestas patrias.

En 2026, uno de los principales atractivos será el Turibús-Ruta del Mezcal, un recorrido que llevará a los visitantes desde Plaza Neem hasta el Jardín de Cactáceas para combinar el paseo por uno de los espacios temáticos de Jardines de México con una experiencia dedicada a esta bebida mexicana.

La gastronomía tendrá un espacio especial con la participación de cocineras tradicionales. Además, durante septiembre, Jardines de México celebrará su Festival de Chiles en Nogada, dedicado a uno de los platillos más representativos de la temporada.

La música y el baile estarán presentes con Tierra de Carrizal Grupo de Danza, el cantante Kike Rubio, Vuelo de Notas y un acústico de Matíz y Andrey Cabrera.

El programa también contempla un espectáculo ecuestre, una puesta en escena relacionada con la Independencia de México y una celebración del Grito, además del tradicional brinco del chinelo, un baile típico de Morelos en el que los participantes, vestidos con trajes coloridos, saltan al ritmo de la música de banda.

¿Cuáles son los horarios del festival Échale Flores a México?

El festival Échale Flores a México se llevará a cabo los días 12 y 13 de septiembre, con actividades a partir de las 9:00 horas. A continuación, te compartimos los horarios y el programa de actividades del evento:

Turibús-Ruta del Mezcal: 9:00 a 18:00 horas.

9:00 a 18:00 horas. Mercadito: 9:00 a 18:00 horas.

9:00 a 18:00 horas. Cocineras tradicionales: 9:00 a 12:30 y de 13:00 a 17:30 horas.

9:00 a 12:30 y de 13:00 a 17:30 horas. Tierra de Carrizal Grupo de Danza: 10:30, 11:00, 13:00 y 14:00 horas.

10:30, 11:00, 13:00 y 14:00 horas. Vuelo de Notas: 10:45 horas.

10:45 horas. Presentaciones de Kike Rubio: 12:00, 13:00 y 14:30 horas.

12:00, 13:00 y 14:30 horas. Acto protocolario: 15:30 horas.

15:30 horas. Acústico de Matíz y Andrey Cabrera: 15:40 horas.

15:40 horas. Show de caballos de Cuadra Tony Castillo: 16:20 horas.

16:20 horas. Alborada de Libertad y celebración del Grito de Independencia: 16:50 horas.

16:50 horas. Brinco del Chinelo con la Comparsa San Juanito de Tlaltizapán: 17:15 horas.

El festival Échale Flores a México tendrá su tradicional brinco de los chinelos. [Fotografía. Cuartoscuro] (Margarito Pérez Retana)

¿Cuánto cuesta la entrada al festival Échale Flores a México 2026?

Los boletos para ingresar a Jardines de México durante Échale Flores a México tienen un costo de 380 pesos para adultos y 160 pesos para menores de 12 años.

Los residentes de Morelos cuentan con una promoción de 50 por ciento de descuento en el acceso. Para hacerla válida, deben acreditar su residencia con una identificación oficial al momento de realizar la compra, de acuerdo con la información difundida sobre el evento.

El festival se realizará en Jardines de México, ubicado en Tehuixtla, municipio de Jojutla, Morelos, a unos minutos de Tequesquitengo. El recinto se encuentra aproximadamente a 90 minutos de la capital del país.

Jardines de México se encuentra en el kilómetro 129 de la Autopista México-Acapulco. La ruta más directa para llegar desde la CDMX es tomar la Autopista del Sol en dirección a Acapulco. Quienes viajen en transporte público pueden salir desde la Terminal del Sur hacia Jojutla y, desde ahí, completar el trayecto en taxi o transporte local.

Si durante las fiestas patrias se te antoja echarte un mezcal, probar unos chiles en nogada y disfrutar de un espectáculo de caballos, una escapada a Morelos puede convertirse en el plan para salir de la ciudad durante el fin de semana.