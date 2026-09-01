Con ajolotes y elotes: ¿Dónde y cuándo es el Festival Cultural Ax-Elote 2026 en CDMX?

El Festival Cultural Ax-Elote tiene como uno de sus objetivos dar visibilidad a la riqueza de las chinampas. [Fotografía. Shutterstock]

¿Pensabas que la Feria Nacional del Elote era la única fiesta dedicada a este ingrediente? El maíz de las chinampas de Xochimilco será el protagonista de una celebración en la que habrá elotes asados, esquites y otros antojitos mexicanos. El Festival Cultural Ax-Elote 2026 volverá a la CDMX con su tercera edición, dedicada a la gastronomía y las tradiciones de Xochimilco.

La propuesta no se limita a los clásicos elotes con mayonesa, queso, chile y limón. Los asistentes podrán encontrar preparaciones como esquites con carne de res, tuétano o camarones, además de chileatole, mousse y flan de elote, entre otros productos elaborados a partir del maíz cultivado en Xochimilco.

El encuentro también busca reconocer el trabajo de las y los productores chinamperos de Xochimilco, así como acercar al público a la importancia de preservar este sistema agrícola tradicional.

¿Cuándo y dónde será el Festival Cultural Ax-Elote 2026?

El Festival Cultural Ax-Elote se realizará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre de 2026 en Tradición Chinampera, ubicada en Antiguo Canal Cuemanco #4557, frente a la Pista Olímpica Virgilio Uribe, en la alcaldía Xochimilco. La entrada será gratuita.

Para llegar en automóvil, se puede circular por Anillo Periférico con dirección al oriente y tomar la desviación hacia Antiguo Canal Cuemanco. La sede se encuentra antes de llegar a las inmediaciones de la Pista de Remo y Canotaje Virgilio Uribe.

Esta será la tercera edición del encuentro, que comenzó en 2024 por iniciativa de Tradición Chinampera, organización integrada por campesinas y campesinos de Xochimilco, en coordinación con Producciones Azul Celeste. Para 2026, se sumó el respaldo de la alcaldía con el objetivo de ampliar la difusión del festival.

¿Qué podrás comer en el Festival Ax-Elote de Xochimilco?

El ingrediente principal será el maíz cultivado en las chinampas de Xochimilco. Víctor Manuel Velasco, integrante de Tradición Chinampera, explicó que el objetivo no es competir con otras ferias dedicadas al elote que se realizan en la CDMX, sino dar identidad y visibilidad a la producción de la zona chinampera.

Entre los alimentos que podrán encontrar los visitantes destacan elotes hervidos y asados, esquites, chileatole, flan de elote, mousse de elote y panqués. También habrá opciones de esquites que se alejan de la preparación tradicional, con ingredientes como carne de res, tuétano y camarones.

La oferta se complementará con garnachas y antojitos mexicanos. El festival pretende que la comida también sirva para mostrar las posibilidades de los productos cultivados por las comunidades de Xochimilco y generar ingresos para quienes mantienen activa la producción agrícola de la zona.

¿Qué actividades habrá en el Festival Cultural Ax-Elote?

La experiencia irá más allá de la comida. La Alcaldía Xochimilco anunció que habrá música y artesanías, mientras que la información difundida sobre el encuentro contempla actividades relacionadas con las tradiciones y el patrimonio natural de la zona.

Uno de los espacios destacados será un ajolotario, donde el público podrá conocer el trabajo de personas dedicadas a la crianza y conservación del ajolote, una especie estrechamente relacionada con los antiguos sistemas lacustres de la Cuenca de México y con el ecosistema de Xochimilco.

El festival también contempla venta de plantas, productos locales, temazcal y camping, de acuerdo con la información difundida sobre las actividades de esta tercera edición.

El Festival Cultural Ax-Elote tiene como uno de sus objetivos dar visibilidad a la riqueza de las chinampas. Además de maíz, en estos espacios se producen calabaza, frijol, verduras y semillas que forman parte de la gastronomía mexicana.