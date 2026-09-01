Con Benny Ibarra y Río Roma: ¿Dónde y cuándoo es la Feria Nacional de la Uva 2026?

Las catas y degustaciones de vino serán parte de las actividades de la Feria de la Uva 2026, junto con propuestas gastronómicas y culturales. (Foto ilustrativa generada con IA).

Entre copas de vino, sabores de la región y música en vivo, Aguascalientes recibe una nueva edición de la Feria de la Uva 2026, una celebración vinculada con la tradición vitivinícola del estado y con las actividades de la Ruta del Vino.

La cita reúne a casas vinícolas, productores y visitantes durante varios días de septiembre. La agenda incluye desde degustaciones hasta propuestas gastronómicas, concursos y conciertos, así que vale la pena revisar el calendario antes de elegir qué día hacerle espacio al vino.

¿Cuándo es la Feria de la Uva 2026?

La Feria de la Uva 2026 se realizará del viernes 11 al domingo 13 de septiembre. Las actividades comenzarán a partir de la 1:00 de la tarde.

Además de la feria gastronómica, el calendario contempla otros eventos durante septiembre. Entre ellos están:

La vendimia de Viñedos Praön de María, programada para el 5 y 6 de septiembre

El 5.º Concurso de Asados Vendimias-Aguascalientes 2026, que tendrá lugar el 5 de septiembre a las 4:30 PM en Vinícola El Aguaje, en Garabato, Pabellón de Arteaga.

La Feria de la Uva 2026 reunirá a 50 casas vinícolas en Expoplaza, a un costado del Pabellón del Vino, en Aguascalientes. (Foto: Facebook Ruta del Vino Aguascalientes)

¿Dónde es la Feria de la Uva 2026?

La sede de la Feria de la Uva 2026 será Expoplaza, a un costado del Pabellón del Vino, en Aguascalientes.

Varios eventos de feria estarán distribuidos en distintos espacios, aunque la celebración principal del 11 al 13 de septiembre tendrá como referencia esta zona.

Actividades de la Feria de la Uva 2026

La edición de este año reunirá a 50 casas vinícolas, que participarán en una celebración dedicada a los vinos de Aguascalientes y a distintas expresiones gastronómicas y culturales.

La programación contempla actividades para conocer y disfrutar distintos aspectos relacionados con la producción de vino y la gastronomía. Entre ellas se encuentran:

Catas guiadas.

Degustaciones de vino.

Muestra gastronómica.

Macroclase de asados.

Pisa de uva.

Pasarela de vestidos tradicionales.

Taller para elaborar vino.

Actividades artísticas y culturales.

Museo de la vid.

Concurso de glotones.

Primer Concurso de Vinos del Altiplano.

Uno de los encuentros relacionados con la feria será el el 1.er Concurso de Vinos desde el Altiplano Mexicano-Vendimias 2026. La convocatoria está dirigida a productores de vino y contempla reconocimientos en las categorías Medalla Vino del Altiplano (Vino Revelación), Gran Oro, Oro y Plata.

El concurso incluye una cata a ciegas que se realizará los días 11 y 12 de septiembre en Cava Domecq, Explanada San Marcos, mientras que la premiación está programada para el 12 de septiembre, en el marco de la Feria de la Uva.

Río Roma y Benny Ibarra serán los encargados de poner música a la Feria de la Uva 2026, con conciertos gratuitos el 11 y 12 de septiembre. (Foto: vivaaguascalientes.com).

Conciertos de la Feria de la Uva 2026

La música será otro de los ingredientes de la Feria de la Uva 2026, con dos conciertos principales programados para el fin de semana.

El viernes 11 de septiembre, Río Roma se presentará a un costado del Pabellón del Vino, en Expo Plaza. Para el sábado 12 de septiembre, el programa contempla la presentación de Benny Ibarra, en el mismo espacio. Ambos conciertos son de acceso gratuito.

La Feria de la Uva 2026 forma parte de la celebración de la herencia vinícola de Aguascalientes, una tradición que durante décadas ha unido a productores, familias y visitantes alrededor de la cosecha de la vid.