⁠Feria Nacional del Elote: Fecha, sede, actividades y todos los detalles del evento en la CDMX

Los asistentes a la Feria Nacional del Elote podrán disfrutar de una gran variedad de antojitos y platillos elaborados a partir de diferentes tipos de maíz [Fotografía. Cuartoscuro]

Nada como dar el Grito de Independencia con un elote bien preparado, acompañado de queso y chile. La Feria Nacional del Elote regresa a San Miguel Topilejo, en la alcaldía Tlalpan, con una nueva edición dedicada a uno de los ingredientes esenciales de la cocina mexicana: el maíz.

El encuentro reunirá gastronomía, música y tradiciones en uno de los principales pueblos productores de la alcaldía Tlalpan. En 2026, la Feria Nacional del Elote celebrará su 39.ª edición para reconocer “el sabor, la tradición y la diversidad del maíz nativo”.

Además de ser una opción para quienes buscan probar alimentos preparados con maíz, la feria representa un escaparate para la actividad agrícola de esta zona de la CDMX, cuya tradición comenzó en 1986.

¿Cuándo y dónde será la Feria Nacional del Elote 2026?

La 39.ª edición de la Feria Nacional del Elote se realizará del sábado 12 al miércoles 16 de septiembre, en un horario de 11:00 a 20:00 horas, informó la alcaldía Tlalpan.

La sede será el Auditorio Ejidal y Predio Comunal de San Miguel Topilejo, ubicado en avenida Cruz Blanca s/n, y el acceso al evento será gratuito.

Durante los cinco días de actividades, los asistentes encontrarán una oferta gastronómica centrada en el maíz y el elote, además de música y actividades culturales y familiares. El programa también contempla la presencia de la tradicional Guelaguetza.

Los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de antojitos y platillos elaborados a partir de diferentes tipos de maíz, como:

Elotes preparados

Esquites

Tamales

Tlacoyos

Quesadillas

Gorditas

Sopes

Huaraches

Atole

Chileatole

Pan de elote

Pozole

Mole

Chiles en nogada

La oferta gastronómica también suele incluir preparaciones dulces y bebidas elaboradas a partir de maíz.

Hasta el momento, la alcaldía Tlalpan no ha publicado el programa ni la cartelera completa de los artistas que estarán presentes en la Feria Nacional del Elote 2026.

¿Por qué es importante la Feria del Elote para Tlalpan?

La celebración no solo funciona como un encuentro gastronómico. La Feria Nacional del Elote busca promover el consumo del maíz producido en la Ciudad de México y respaldar a las familias que mantienen la actividad agrícola en los pueblos de Tlalpan.

La alcaldía Tlalpan ha señalado que la feria permite fortalecer la economía local y reconocer a las comunidades que preservan el cultivo del maíz.

La importancia de la feria también se relaciona con la preservación del maíz nativo. Autoridades ambientales de la CDMX han señalado que, en ediciones anteriores, el evento ayudó a promover su conservación y a respaldar la actividad agrícola que se desarrolla en el Suelo de Conservación.

San Miguel Topilejo mantiene una fuerte tradición agrícola dentro de la capital. La comunidad forma parte del Suelo de Conservación de Tlalpan, una zona esencial para preservar los recursos naturales de la Ciudad de México y mantener actividades como la agricultura.

Así que, si todavía no tienes plan para las fiestas patrias, San Miguel Topilejo puede ser una buena opción para abrir el apetito. Entre elotes, esquites, antojitos, música y actividades culturales, la Feria Nacional del Elote ofrece un pretexto para recorrer Tlalpan y celebrar al maíz como se debe: con una buena mordida a la mazorca.