Feria Nacional del Mole 2026: Fecha, sede, actividades y detalles del evento en la CDMX

La cartelera con todos los artistas invitados y las presentaciones culturales se dará a conocer próximamente. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Uno de los eventos gastronómicos más importantes del año está a punto de realizarse. Se trata de la Feria Nacional del Mole 2026, una celebración que cada octubre reúne a visitantes alrededor de este platillo, uno de los más representativos de la gastronomía mexicana.

Este 2026, la feria celebra 49 años de historia en San Pedro Atocpan, comunidad de la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México, reconocida por su producción de mole. Tal es así que el comité organizador afirma que la localidad concentra aproximadamente 60 por ciento de la producción nacional de este ingrediente.

La importancia del platillo para la comunidad es tan relevante que la feria busca llevar la celebración a otro nivel. Entre las actividades especiales de este año destaca el intento por establecer un nuevo récord con la Enmolada Más Grande del Mundo.

En la Feria Nacional del Mole se buscará romper el récord de la enchilada más grande del mundo. (Foto: Cuartoscuro) (Victoria Valtierra Ruvalcaba)

Feria Nacional del Mole 2026: ¿Cuándo y dónde será el evento en CDMX?

A diferencia de otros encuentros gastronómicos que concentran sus actividades en uno o dos días, la Feria Nacional del Mole se extenderá durante más de 20 días. La edición 2026 comenzará el 3 de octubre y concluirá el 25 de octubre, por lo que habrá varias oportunidades para conocer la oferta gastronómica y cultural de San Pedro Atocpan.

Fecha: del 3 al 25 de octubre de 2026.

del 3 al 25 de octubre de 2026. Sede: San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México.

San Pedro Atocpan, alcaldía Milpa Alta, Ciudad de México. Ubicación: Km. 17.5 de la carretera Xochimilco–Oaxtepec.

San Pedro Atocpan es conocido por la producción y comercialización de mole, una actividad que representa una de las principales fuentes de derrama económica para la comunidad. De acuerdo con Larousse Cocina, existen distintas versiones sobre cómo comenzó la comercialización de esta salsa en la localidad.

Una de ellas señala que una familia comenzó a producir pequeñas cantidades y después llevó su producto a la Ciudad de México; otra cuenta que una familia originaria de San Pedro Atocpan se mudó cerca de La Merced y comenzó a vender mole en pasta y polvo en el mercado.

La primera Feria Nacional del Mole se realizó en 1977, con una edición completamente diferente a la actualidad: solo se sumaron cuatro restaurantes y cuatro productores de este platillo típico; sin embargo, con el paso de las décadas, todo ha cambiado.

¿Qué habrá de comer en la Feria Nacional del Mole 2026?

La gastronomía será el eje principal de esta celebración. Durante los 23 días del evento participarán 23 restaurantes tradicionales, especializados en preparaciones como mole almendrado con guajolote, mole rojo con pollo, pipián con carne de cerdo y chilacayotes, conejo en adobo y otros platillos de la cocina mexicana.

Además de sentarse a comer en los establecimientos participantes, los visitantes podrán adquirir diferentes variedades de mole para llevar a casa. La feria contará con 17 productores de mole, quienes ofrecerán distintas presentaciones en pasta y granulado, con la intención de llevar el sabor característico de San Pedro Atocpan a otros lugares.

El mole almendrado ocupa un lugar central dentro de esta propuesta gastronómica. Según el comité organizador, su receta se caracteriza por utilizar más de 26 ingredientes, entre ellos diferentes tipos de chile, almendra, nuez, avellana, ajonjolí, especias, semillas y chocolate. La combinación de estos productos da como resultado el sabor y aroma que distinguen a esta preparación.

Los Voladores de Papantla se presentarán durante las actividades de la Feria del Mole San Pedro Atocpan, en la delegación Milpa Alta. (Foto: Cuartoscuro) (David Polo)

La oferta se complementará con otros alimentos tradicionales de la región y preparaciones que forman parte de la cocina de la comunidad.

Uno de los momentos especiales de la XLIX Feria Nacional del Mole será el intento por imponer un nuevo récord con la Enmolada Más Grande del Mundo.

El comité organizador planea elaborar una preparación de aproximadamente 80 metros de longitud, con el propósito de mostrar la importancia que tiene el mole para San Pedro Atocpan y proyectar su tradición gastronómica a nivel internacional.

Música, artesanías y más: ¿Qué actividades hay en la Feria Nacional del Mole 2026?

La gastronomía no será la única protagonista. Entre las actividades programadas destaca la presentación de los Voladores de Papantla, una tradición que formará parte de la oferta cultural de esta edición.

El programa también contempla espectáculos en el Teatro del Pueblo, presentaciones de la tradicional Guelaguetza, bailes populares, jaripeos y actividades en la Plaza de Toros. Para las familias que acudan con niñas y niños, habrá además juegos mecánicos y otras actividades recreativas.

En la feria también participarán artesanos provenientes de Morelos, Hidalgo, Tlaxcala y Estado de México, quienes llevarán piezas y productos tradicionales que permitirán conocer otras expresiones de la cultura de estas entidades.

A todo esto se sumará la música en vivo y distintas presentaciones culturales. La cartelera con los artistas invitados y los detalles de las presentaciones se dará a conocer próximamente, por lo que todavía habrá que esperar para conocer el programa completo de espectáculos de la Feria Nacional del Mole 2026.