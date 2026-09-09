Lutnick cancela reunión con Sheinbaum en CDMX: Encuentro con secretario de Comercio de EU será vía Zoom

Lutnick no se reunirá en persona con Sheinbaum en CDMX: encuentro será vía Zoom. (Cuartoscuro/Shutterstock)

Howard Lutnick, secretario de Comercio de Estados Unidos, no se reunirá de forma presencial con la presidenta Claudia Sheinbaum, informó Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

El funcionario explicó que la conferencia programada para este 9 de septiembre se llevará a cabo a través de videoconferencia, debido a que su contraparte no pudo viajar desde Estados Unidos a México por condiciones meteorológicas adversas.

“La conversación del Secretario Howard Lutnick con la Presidenta Sheinbaum se llevará a cabo vía Zoom debido a que el Secretario de Comercio no pudo completar ayer el vuelo”, escribió Marcelo Ebrard en su cuenta personal de X.

¿Qué se tratará en la reunión entre Lutnick y Sheinbaum?

La reunión entre la presidenta Sheinbaum y el funcionario estadounidense ocurrirá en plena revisión del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC) y en medio de fricciones por la agresiva retórica de Washington.

El viernes 4 de septiembre, el presidente de EU, Donald Trump, aseguró que México no tiene nada que ofrecer a su país, más que “tamales picantes y tomates”, aunque explicó que no piensa interrumpir la relación comercial porque se lleva “muy bien” con Sheinbaum.

“Si dejara de comerciar con ellos, no perderíamos nada. Bastaría con una sola firma. Perdemos 195 mil millones de dólares al año con México. Ellos no tienen nada que nosotros realmente necesitemos. Básicamente, no tienen nada que nosotros necesitemos”, afirmó.

Al respecto, la presidenta mexicana aseguró que, aunque la relación con Estados Unidos tiene “sus dificultades”, confía en alcanzar un “entendimiento” en las áreas de seguridad y comercio.

La ronda más reciente de revisión comercial con EU se celebró en julio en Ciudad de México, donde representantes comerciales de ambas naciones abordaron temas como los aranceles a la industria automotriz, acero y aluminio, además de la agricultura y otros asuntos relacionados con la seguridad económica.

Además, al escenario de la reunión entre Sheinbaum y Lutnick se suman las recientes insinuaciones de Donald Trump respecto a que México forma parte del territorio de Estados Unidos.

La mandataria federal respondió, sin mencionar a su homólogo ni hacer referencia a esta imagen, que México es un país libre y soberano.

Marcelo Ebrard se comprometió a brindar información respecto a la reunión. La presidenta Sheinbaum confirmó que el día 10 de septiembre, el secretario de Economía asistirá en la ‘mañanera’ para brindar detalles respecto a la ley para impulsar los pagos digitales a nivel nacional.

Con información de EFE.