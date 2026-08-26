Feria del Nopal 2026 en CDMX: Fechas, actividades y cartelera del evento en el Monumento a la Revolución

Uno de los principales atractivos de la Feria del Nopal será la expoventa con 140 productores, quienes ofrecerán productos derivados y transformados del nopal . [Fotografía. Cuartoscuro, Sedema]

En ensalada, tortilla o guisado, lo importante es disfrutar uno de los ingredientes más representativos de la cocina mexicana. En los próximos días, el Monumento a la Revolución será sede de la Feria del Nopal 2026, un evento con charlas gastronómicas, talleres, actividades culturales y conciertos que busca acercar a los visitantes a la importancia de este alimento, considerado parte del patrimonio biocultural de la CDMX.

Del 28 al 30 de agosto, 140 productores de nopal participarán en una expoventa de alimentos y productos derivados de este cultivo. El programa también incluirá un Laberinto Verde, un jardín con especies de nopal que crecen en la capital, conferencias y un concurso de desespinado de nopales.

El evento es organizado por la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a través de la Dirección General de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (DGCORENADR), que busca posicionar al nopal como un pilar de la seguridad alimentaria del país.

¿Qué habrá en la Feria del Nopal 2026?

Uno de los principales atractivos será la expoventa con 140 productores, quienes ofrecerán productos derivados y transformados del nopal para mostrar las posibilidades de aprovechamiento de este cultivo y acercar directamente su trabajo a los visitantes.

El evento gastronómico busca destacar que el nopal también forma parte de la identidad cultural de la Ciudad de México. Su cultivo reúne conocimientos, prácticas y formas de producción que se han transmitido de generación en generación.

Entre las experiencias estará el Laberinto Verde, conformado por 162 árboles de distintas variedades. En el centro se instalará un jardín clonal que reunirá las 20 especies de nopal presentes en la Ciudad de México, acompañado de infografías y fotografías sobre su diversidad, características e importancia ambiental.

El espacio tendrá una figura de águila elaborada en cartón por artesanos de Mixquic y un tapete monumental de 8.75 por 8.75 metros, hecho con arena pintada y piedra de tezontle.

De igual forma, habrá portadas de entrada creadas mediante técnicas de cartonería por artesanos de Zapotitlán, Tláhuac, además de un espacio fotográfico preparado por técnicos y brigadas de la DGCORENADR.

¿Qué actividades tendrá la Feria del Nopal en CDMX?

Además de recorrer la expoventa y conocer las diferentes especies de nopal, los visitantes podrán participar en actividades ambientales, culturales y de divulgación en el Monumento a la Revolución.

Uno de los eventos principales será el Concurso de Desespinado de Nopal, programado para el sábado 29 de agosto. La competencia se realizará de 13:00 a 15:00 horas, mientras que la final y la premiación serán de 15:00 a 17:00 horas.

Durante la feria también se impartirán conferencias sobre producción, transformación, sanidad y valor agregado del nopal, así como talleres ambientales y culturales dirigidos a personas de todas las edades. Estas actividades estarán disponibles de 12:00 a 17:00 horas.

La programación forma parte del objetivo de acercar a las nuevas generaciones a la importancia del nopal y reconocer el trabajo de productores y comunidades que conservan los conocimientos relacionados con este cultivo.

¿Qué artistas estarán en la Feria del Nopal 2026?

Además de disfrutar productos derivados del nopal, como mermeladas, tortillas, bebidas, botanas e incluso artículos de belleza, los asistentes podrán disfrutar de una cartelera de actividades culturales y musicales durante los tres días de la feria.

Viernes 28 de agosto

Inauguración — 11:00 horas.

Firma del convenio de la Escuela Campesina — 13:00 horas.

Imitador de Luis Miguel — 15:00 horas.

Imitador de Juan Gabriel — 16:00 horas.

Grupo Niche — de 17:00 a 19:00 horas.

Sábado 29 de agosto

Grupo de Danza Folclórica ‘Xochipilli’ — 12:00 horas.

Concurso de Desespinado de Nopal — de 13:00 a 15:00 horas.

Final y premiación del Concurso de Desespinado de Nopal — de 15:00 a 17:00 horas.

Banda de Tlayacapan Brígido Santamaría — 18:00 horas.

Domingo 30 de agosto

Compañía Infantil de Música y Danza Folclórica ‘Huyitlatohani’ — de 11:00 a 13:00 horas.

Norma Anel Cervantes, cantante de música versátil — de 13:00 a 14:00 horas.

Grupo de personas adultas mayores ‘Cihuacuacuatzin’ — 14:00 horas.

Clausura con chinelos — 15:00 horas.

Los Llayras — 16:00 horas.

Entre sabores, música y actividades para toda la familia, la Feria del Nopal 2026 será una opción para pasar el fin de semana en la CDMX y, de paso, descubrir todo lo que puede hacerse con uno de los ingredientes más tradicionales de la cocina mexicana.