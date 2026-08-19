⁠31 Minutos, Caifanes y Los Ángeles Azuels GRATIS: Fecha, sede y todo sobre la Feria del Alfeñique 2026

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 ya tiene definida su programación musical en Toluca, con conciertos gratuitos que incluyen a Caifanes, 31 Minutos, Los Ángeles Azules, Yuri, Santa Fe Klan y Los Tigres del Norte, entre otros artistas.

La edición 57 se realiza del 3 de octubre al 2 de noviembre en distintos espacios de la capital del Estado de México. Los conciertos estelares tendrán como sede la explanada del Mercado Juárez, mientras que el programa general contempla actividades culturales y recreativas en otros puntos del Centro Histórico.

¿Cuándo y dónde serán los conciertos de la Feria del Alfeñique 2026?

Los conciertos comenzarán el 14 de octubre y concluirán el 1 de noviembre. La cartelera actual queda de la siguiente manera:

14 de octubre: Caifanes

Caifanes 15 de octubre: La Adictiva

La Adictiva 16 de octubre: Yuri

Yuri 17 de octubre: Los Ángeles Azules

Los Ángeles Azules 18 de octubre: 31 Minutos

31 Minutos 22 de octubre: Santa Fe Klan

Santa Fe Klan 23 de octubre: El Haragán y Compañía

El Haragán y Compañía 25 de octubre: Liran’Roll

Liran’Roll 29 de octubre: El Trono de México y Alacranes Musical

El Trono de México y Alacranes Musical 30 de octubre: La Sonora Santanera y OFiT

La Sonora Santanera y OFiT 31 de octubre: El Malilla

El Malilla 1 de noviembre: Los Tigres del Norte

Las presentaciones señaladas tendrán acceso gratuito y se realizarán en la explanada del Mercado Juárez, de acuerdo con la información proporcionada para esta edición. Los horarios de los conciertos no están definidos aún.

La cartelera tuvo cambios respecto al anuncio inicial. 31 Minutos sustituyó a Lara Campos, mientras que posteriormente se incorporaron Caifanes y La Adictiva. También se informó que Los Ángeles Azules contarían con la participación de la Orquesta Filarmónica de Toluca (OFiT), Yahir y María León.

¿Qué habrá en la Feria del Alfeñique 2026?

La Feria y Festival Cultural Alfeñique 2026 tiene una programación que va más allá de los conciertos, con cientos de actividades gratuitas relacionadas con la cultura, las tradiciones y las celebraciones de Día de Muertos.

El programa se distribuye entre el Mercado Juárez, la Alameda Central, la Plaza Fray Andrés de Castro y la Plaza González Arratia, además de un formato itinerante que lleva parte de la oferta cultural a las 48 delegaciones de Toluca.

Entre las actividades contempladas aparecen presentaciones de teatro, danza, literatura y música, así como talleres y exposiciones. La agenda también incluye el Saitama Fest, con Japón como país invitado, y el Pabellón Internacional de las Naciones. A estas propuestas se suman la Feria de la Enchilada, la Marcha Zombie, el tradicional desfile

Catrineando y recorridos nocturnos en el Panteón de La Soledad.

El programa contempla además la renovación del Museo del Alfeñique, mientras que la celebración mantiene espacios relacionados con la venta de dulces tradicionales de la temporada. En este apartado destaca el dulce de alfeñique, que cuenta con Indicación Geográfica como producto originario del municipio de Toluca.

La Feria del Alfeñique 2026 se realiza del 3 de octubre al 2 de noviembre, periodo en el que Toluca tiene esta programación vinculada con las tradiciones de Día de Muertos desde el corazón de la capital mexiquense.