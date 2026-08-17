‘La Captura’: Fecha de estreno, reparto y dónde ver la película sobre ‘El Chapo’

'La captura' es una película que retrata la detención definitiva de 'El Chapo' Guzmán, luego de permanecer prófugo. (Foto: Cortesía Netflix)

Aunque existen diferentes series y películas sobre Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, La Captura propone una mirada diferente a uno de los episodios más conocidos de su historia pues la nueva producción toma como punto de partida la tercera y última detención del exlíder del Cártel de Sinaloa, pero pone el foco en los policías que terminaron encontrándolo después de que volviera a escapar de prisión.

La captura, protagonizada por Poncho Herrera y Noé Hernández, recrea los acontecimientos posteriores al segundo escape de Guzmán del penal del Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, y el operativo que finalmente permitió su recaptura.

Alfonso Herrera es Arturo Carmona, Noé Hernández es Rosales, dos policías que detuvieron a 'El Chapo' en la vida real. (Foto: Cortesía Netflix) (Maria Medina / Netflix/Maria Medina / Netflix)

¿Cuándo se estrena ‘La Captura’, película sobre ‘El Chapo’?

La Captura se estrena en Netflix el viernes 21 de agosto de 2026, por lo que los suscriptores podrán conocer la historia centrada en los agentes que participaron en la detención del narcotraficante.

La producción también tiene una exhibición limitada en algunos cines de México antes de su llegada a la plataforma de streaming.

¿Dónde ver ‘La Captura’?

La cinta estará disponible en streaming a partir del viernes 21 de agosto. Al tratarse de una producción original de la plataforma, su estreno está previsto para la 1:00 a.m., tiempo del centro de México.

Además de su lanzamiento digital, La Captura tiene funciones en algunos complejos cinematográficos, aunque no llegó a las principales cadenas del país como Cinépolis y Cinemex.

La cinta podrá verse en establecimientos de CineSpot y CineTop ubicados en Ciudad de México y Estado de México, así como en Cines Siglo XXI, en Mérida, Yucatán.

Estas funciones están disponibles únicamente hasta el miércoles 19 de agosto, por lo que es necesario consultar la cartelera de cada complejo para conocer los horarios y confirmar la disponibilidad.

La película 'La captura' está basada en hechos reales. (Foto: Cortesía Netflix)

Reparto de ‘La Captura’

El elenco de La Captura, película sobre ‘El Chapo’, está encabezado por Poncho Herrera, actor conocido por formar parte de RBD y por sus participaciones en producciones como ¡Que viva México!, dirigida por Luis Estrada.

Noé Hernández, reconocido aparecer en la serie Celda 211, comparte el protagonismo de la cinta. Ambos interpretan a los policías que se encuentran frente a uno de los criminales más buscados de México.

El resto del reparto está conformado por:

Héctor Kotsifakis como Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Juan Pablo Cruz García como Jorge Iván “El Cholo” Gastélum.

Paola Fernández como Isaura.

Antonio Fortier como Barraza.

Allan Durell como Ortega.

Fernando Cuautle como Lagarto.

Gerardo Trejoluna como Valladares.

Isaac Bravo como Foco.

Alejandra Vázquez de León como Joana.

Regis Arroyo como Liz.

Santiago Colores como Sapo.

Daniela Torres como Bere.

Berenice Mastretta como Chabela.

Marcos Duarte como Capitán.

Ingrid Úsuga como Reina.

Poncho Herrera explica por qué aceptó actuar en ‘La Captura’

Poncho Herrera habló sobre su participación en La Captura durante una entrevista con Carmen Aristegui y explicó qué fue lo que lo convenció de formar parte del proyecto.

Para el actor, uno de los principales atractivos fue que la historia no está construida exclusivamente desde la perspectiva del narcotraficante, sino que busca explorar a los personajes que participaron en su detención.

“Es fantástico explorar estos ángulos, por eso acepté entrar a este proyecto, gracias a esto también se generó mucha expectativa, puede tener mucho eco”, contó durante la conversación del pasado 12 de agosto.

Herrera también consideró que resulta relevante abordar un episodio tan conocido desde una perspectiva diferente, al poner atención en quienes tuvieron que tomar decisiones durante el operativo.

'La Captura' se basa en la tercera detención de 'El Chapo' Guzmán, interpretado por Héctor Kotsifakis. (Foto: Cortesía Netflix) (Maria Medina / Netflix/Maria Medina / Netflix)

¿De qué trata la película ‘La Captura’?

La historia de La Captura está basada en hechos reales y sigue a Arturo Carmona y Héctor Rosales, dos policías que realizan un patrullaje aparentemente rutinario en Los Mochis, Sinaloa.

Durante el recorrido detienen un automóvil reportado como robado. Sin embargo, lo que comienza como un procedimiento más termina colocándolos frente a Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien en ese momento era uno de los hombres más buscados del país.

A partir de ese encuentro, ambos agentes deben decidir qué hacer con el criminal que tienen frente a ellos. Por un lado, está la responsabilidad de cumplir con su deber y entregarlo; por otro, aparece la posibilidad de aceptar una cantidad de dinero capaz de cambiar sus vidas.

La película plantea así el conflicto al que se enfrentan los protagonistas mientras intentan tomar una decisión en medio de un entorno marcado por la corrupción y las consecuencias que podría tener cualquiera de sus elecciones.