⁠Yuri explica por qué no consume productos light: ‘Me provocaron algo’

Yuri contó la razón por la cual no va a consumir productos light otra vez. (Foto: Cuartoscuro/ChatGPT)

La cantante Yuri reveló que dejó de consumir productos light tras ser diagnosticada con un tumor en el intestino, porque ella considera que este tipo de alimentos pudo influir en el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, hasta el momento no existe evidencia científica que demuestre que los productos light provoquen cáncer.

Durante una entrevista con Ventaneando, la intérprete de ‘El Apagón’ recordó que el hallazgo ocurrió mientras era sometida a una cirugía y que los médicos detectaron un tumor que, de no haber sido retirado a tiempo, pudo haberse propagado a otros órganos.

Después de esa experiencia, la cantante explicó que decidió modificar algunos hábitos, entre ellos dejar de consumir alimentos y bebidas light, además de evitar ciertos desodorantes que, desde su perspectiva, podrían representar un riesgo para su salud.

“No tomo nada light, yo creo que me lo pudo provocar porque yo todo lo tomaba así”, declaró al programa de televisión.

Las declaraciones corresponden a una opinión personal de la artista y no están respaldadas por estudios científicos que establezcan una relación entre el consumo de productos light y el desarrollo de ningún tipo de cáncer.

¿Cómo le diagnosticaron el tumor a Yuri?

Yuri explicó que el descubrimiento ocurrió en 2022, cuando ingresó al quirófano para una operación de vesícula. Debido a los antecedentes de cáncer en su familia, los especialistas aprovecharon el procedimiento para revisar otros órganos.

“Me operaron en 2022, me quitaron la vesícula. Mi mamá tuvo cáncer cuando era jovencita, fue en la matriz; a mi hermana le removieron parte del riñón por eso. Cuando a mí me someten al procedimiento quirúrgico, me dijeron: ‘de una vez te vamos a revisar los órganos por el COVID’, pero descubrieron un tumor”, relató.

La cantante aseguró que el tumor fue detectado de manera fortuita y que retirarlo de inmediato evitó complicaciones mayores.

“Me pude morir. Al final del intestino tenía un tumor como de centímetro y medio, fue un hallazgo; van por una cosa y encuentran otra. Dos meses después pudo ser peor. Si no nos damos cuenta en ese momento se hubiera hecho metástasis”, comentó. La exintegrante de Juego de Voces aseguró que actualmente ya no tiene cáncer.

Yuri contó cómo fue descubierto el cáncer que tenía. (Foto: Edgar Negrete Lira/Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

¿Qué son los productos light?

De acuerdo con especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), los productos light son alimentos o bebidas cuya formulación ha sido modificada para reducir el contenido de algún componente, como calorías, azúcares, grasas o sodio, en comparación con su versión original.

La institución también señala que, en México, la palabra “light” no tiene una definición oficial en la legislación. En su lugar, la normativa utiliza expresiones como “reducido en”, “bajo en” o “libre de” determinado nutrimento, por lo que recomienda revisar la información nutrimental y la lista de ingredientes antes de elegir un producto, según lo publicado en la Gaceta UNAM.

La UNAM enfatiza que un alimento light no necesariamente es más saludable ni está libre de calorías, sino que simplemente contiene una menor cantidad de algún componente respecto a la versión convencional.