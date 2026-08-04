IA ayuda a pandillas de África a aumentar y refinar sus ciberataques

Un nuevo estudio ha revelado que la inteligencia artificial está impulsando más de la mitad de los ciberdelitos en África, lo que permite a los delincuentes lanzar ataques más rápidos y sofisticados a medida que aumentan las pérdidas financieras.

«El cibercrimen se ha convertido en una de las amenazas criminales más importantes para la región», afirmó Neal Jetton, director de la Dirección de Cibercrimen de Interpol, en un informe publicado el lunes que analizó 36 países. «La IA está automatizando todas las etapas de un ciberataque, desde el reconocimiento y el phishing hasta la extorsión y la evasión».

Los resultados ponen de manifiesto cómo aumentan los riesgos económicos y de seguridad a medida que se expande la economía digital de África. Según el informe, el cibercrimen causó daños económicos directos por un valor de al menos 5.000 millones de dólares en todo el continente en 2025, mientras que las pérdidas financieras declaradas se duplicaron con creces respecto al año anterior, alcanzando los 484 millones de dólares.

Es probable que la amenaza se intensifique sin una mayor cooperación transfronteriza y una mayor inversión en las capacidades de las fuerzas del orden. Interpol solicitó la estandarización de las capacidades de análisis forense digital, una mejor colaboración entre el sector público y el privado en materia de inteligencia y una mayor especialización en IA entre los investigadores para contrarrestar las amenazas cibernéticas cada vez más sofisticadas. Según la organización, solo el 8 por ciento de los analistas de inteligencia cibernética encuestados poseen habilidades avanzadas en IA.

El estudio reveló que una de las amenazas de más rápido crecimiento para África es la creación de identidades sintéticas generadas por IA que combinan información personal auténtica con datos falsificados. Estas identidades digitales pueden eludir los sistemas de verificación biométrica y se han utilizado para abrir cuentas bancarias, obtener préstamos y registrar tarjetas SIM, lo que dificulta la detección del fraude financiero.

Según la agencia, los ciberdelincuentes con base en África están atacando a víctimas en Europa y América del Norte utilizando infraestructuras repartidas por múltiples jurisdicciones, mientras que África Oriental se ha convertido en un foco de fraude con dinero móvil y ransomware dirigido a infraestructuras.

Según el informe, las instituciones financieras, las empresas de telecomunicaciones y los organismos gubernamentales se perfilan como los sectores más atacados por los ciberdelincuentes.