Wall Street abre positivo y con ganancias ante posible reapertura del Estrecho de Ormuz: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios en Wall Street se acercan a máximos históricos, impulsados por las expectativas de que se concrete un acuerdo que permita la reapertura del Estrecho de Ormuz.

El Nasdaq registra un incremento de 1.82 por ciento, en los 26 mil 385.86 enteros, le sigue el Dow Jones con 1.54 por ciento más, en los 53 mil 989.11 puntos, en tanto, el S&P 500 con 1.22 por ciento al alza se sitúa en los 7 mil 693.80 enteros.

“Los mercados están reaccionando ante la posibilidad de que la reapertura del estrecho pueda ayudar a normalizar el suministro mundial de petróleo y reducir las presiones sobre los precios de la energía a corto plazo. Los precios más bajos del petróleo pueden aliviar las preocupaciones sobre la inflación”, dijo a Bloomberg Tony Miano de Wells Fargo Investment Institute.

El optimismo también se vio reflejado del lado de Europa donde el DAX en Alemania gana 0.79 por ciento, en los 26 mil 204.66 enteros, el CAC 40 de Francia sube 0.42 por ciento, a 8 mil 650.49 unidades, el IBEX 35 de España suma 0.37 por ciento, en los 20 mil 57.10 puntos, mientras que el FTSE 100 de Londres ronda en las 10 mil 895.31 unidades, con 0.35 por ciento más.

Del mismo modo, el mercado local abre con aumentos de 1.22 por ciento para el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, el cual opera alrededor de las 67 mil 514.12 unidades, aunque el FTSE-BIVA de la Bolsa Institucional de Valores suma 0.42 por ciento, en un nivel de mil 355.39 enteros.

En tanto, en el mercado internacional de petróleo, ambos contratos reportan pérdidas de 4.44 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 76.77 dólares por barril, y el referencial Brent se coloca en los 80.40 billetes verdes por unidad, cede 4.0 por ciento.