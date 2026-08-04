Exportaciones de México a EU tienen su mejor junio de la historia con 55,254 millones de dólares

México también es el principal destino de las exportaciones de EU, por arriba de países como Canadá y Reino Unido.

Las exportaciones de México hacia Estados Unidos alcanzaron un nuevo máximo histórico para un mes de junio al sumar 55 mil 254 millones de dólares, un crecimiento anual de 23 por ciento.

El resultado consolida a México como el socio comercial número 1 de Estados Unidos y reforzó su liderazgo frente a competidores como Canadá, Vietnam y China.

El valor de las exportaciones de México hacia EU representó 17.4 por ciento del total adquirido por ese país durante junio. Además, este fue el cuarto mes consecutivo en que los envíos nacionales superaron la barrera de los 50 mil millones de dólares.

México es el principal abastecedor de bienes para la economía estadounidense. Canadá ocupó la segunda posición con una participación de 11.7 por ciento de las importaciones totales, mientras que Vietnam se ubicó en tercer lugar con 7.9 por ciento. China continuó perdiendo terreno al caer al quinto sitio, también con una participación de 7.9 por ciento.

Integración comercial entre México y EU se fortalece en junio

El dinamismo comercial entre ambas economías también se reflejó en el flujo de mercancías en sentido contrario. Durante junio, México fue el principal destino de las exportaciones de Estados Unidos, al recibir bienes por un valor de 33 mil 912 millones de dólares, cifra que representó un crecimiento anual de 22 por ciento.

El mercado mexicano concentró 16.3 por ciento de todas las exportaciones estadounidenses, por encima de Canadá, con 14.7 por ciento, mientras que China y Japón compartieron una participación de 4.6 por ciento cada uno.

En el acumulado de enero a junio, las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos ascendieron a 298 mil 157 millones de dólares, un incremento de 13 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior y el nivel más alto registrado para un primer semestre.

Este desempeño permitió que México conservara el liderazgo como principal proveedor de bienes para Estados Unidos, al concentrar 17.1 por ciento de sus importaciones totales durante la primera mitad del año. Canadá se ubicó en segundo lugar con una participación de 11.5 por ciento, seguido de Taiwán con 7.8 por ciento, mientras que China descendió al cuarto puesto con 7.4 por ciento.

Las exportaciones estadounidenses dirigidas a México sumaron 195 mil 576 millones de dólares entre enero y junio, con lo que el país se mantuvo como el principal destino de las ventas externas de Estados Unidos, por encima de Canadá y Reino Unido.