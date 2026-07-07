¿Y no renovaron el T-MEC? Exportaciones a EU rompen récord en mayo; México, el principal socio comercial

El desempeño comercial ocurre en un contexto de mayor incertidumbre para la integración económica de América del Norte. (Foto: Shutterstock)

El valor de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos alcanzó un récord de 54 mil 179 millones de dólares durante mayo, un crecimiento anual de 17.5 por ciento, el mayor monto registrado desde que existen estadísticas comparables, reveló este martes la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Con este resultado, 17.4 por ciento de todas las importaciones estadounidenses provinieron de México, consolidándose como el principal proveedor de bienes para la mayor economía del mundo, por encima de Canadá (11.7 por ciento), Taiwán (7.9), China (7.5), Vietnam (7.0) y Alemania (4.3).

En sentido inverso, México importó productos estadounidenses por 33 mil 50 millones de dólares en mayo, cifra que representó un incremento anual de 17.5 por ciento. No obstante, el monto fue inferior al máximo histórico observado en abril, cuando las compras ascendieron a 35 mil 343 millones de dólares.

De esta manera, 15.9 por ciento de las exportaciones de Estados Unidos tuvieron como destino el mercado mexicano, lo que también convirtió a México en el principal comprador de bienes estadounidenses, por encima de Canadá (14.3 por ciento), Países Bajos (5.4), Japón (5.3), China (4.4) y Corea del Sur (4.0).

¿Cómo queda el déficit comercial de EU con México?

El dinamismo del intercambio comercial provocó que el déficit comercial de Estados Unidos con México alcanzara un máximo histórico de 21 mil 128 millones de dólares en mayo, cifra 17.6 por ciento superior a la registrada en el mismo mes del año pasado.

Actualmente, México concentra 20.4 por ciento del déficit comercial estadounidense, un indicador que ha estado en el centro de las críticas del gobierno de Donald Trump, que ha impulsado medidas proteccionistas con el objetivo de reducir el desequilibrio comercial.

¿Quiénes son los principales socios comerciales de EU?

Con estas cifras, México reforzó su posición como el principal socio comercial de Estados Unidos, al concentrar 16.8 por ciento del comercio total de ese país durante mayo.

Los siguientes lugares entre los principales socios comerciales de Estados Unidos fueron ocupados por Canadá, con una participación de 12.7 por ciento; China, con 6.3 por ciento; Taiwán, con 5.6 por ciento; y Vietnam, con 4.5 por ciento.

El desempeño comercial ocurre en un contexto de mayor incertidumbre para la integración económica de América del Norte.

Aunque el pasado 1 de julio la administración de Trump activó el proceso de revisiones anuales del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y, a su vez, ha endurecido su política comercial mediante nuevos aranceles a diversos sectores, el intercambio bilateral entre México y Estados Unidos continúa mostrando una elevada resiliencia.