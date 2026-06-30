Trump no extendería duración del T-MEC tras 2036: Reuters

La administración del presidente estadounidense Donald Trump se prepara para declarar formalmente este miércoles que no extenderá el periodo de vigencia del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) a 16 años, como lo ha planteado Marcelo Ebrard, secretario de Economía, según información publicada por Reuters.

En caso de que Estados Unidos, México y Canadá no logren un acuerdo sobre las modificaciones al tratado, el T-MEC permanecerá en un periodo de revisiones anuales durante los próximos 10 años, hasta que expire formalmente el 1 de julio de 2036.

La decisión activaría el mecanismo de revisión previsto en la denominada “cláusula de caducidad”, negociada durante el primer mandato de Trump, que obliga a los tres países miembros a evaluar la continuidad del acuerdo cada seis años.

Se espera que representantes comerciales de las tres países sostengan este miércoles una reunión virtual para definir si existe voluntad política para ampliar la vigencia del T-MEC por otros 16 años.

Sin embargo, el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, ya programó una tercera ronda de negociaciones con México para la semana del 20 de julio, lo que refleja la intención de Washington de continuar presionando por cambios en el tratado.

“Esperamos que el 1 de julio llegue y pase, y que Estados Unidos no confirme su deseo de prorrogarlo”, declaró Greta Peisch, actualmente socia comercial del despacho Wiley Rein, en Washington.

Sheinbaum pide extender el T-MEC a 16 años

La presidenta de Claudia Sheinbaum Pardo informó que México manifestó su postura a favor de extender por otros 16 años la vigencia del T-MEC, cuya continuidad se encuentra en revisión por parte de los tres países.

La mandataria explicó este martes que el propio tratado contempla la posibilidad de ampliar su duración y subrayó que el proceso está definido en el acuerdo comercial, por lo que no depende de decisiones unilaterales.

“Lo que puede ocurrir está determinado en el tratado, no es una ocurrencia de alguien. Una de ellas, por ejemplo, puede ser ampliarlo a 16 años más, esa carta se tiene que firmar antes del miércoles, antes de mañana. Yo ya firmé cuál es la posición de México: que se amplíe otros 16 años el T-MEC”, señaló.

Sheinbaum detalló que el secretario de Economía de Canadá ya realizó el procedimiento correspondiente y que ahora se espera la respuesta del gobierno de Estados Unidos.

Sheinbaum explicó que, en caso de que no se concrete la extensión por 16 años, el tratado entraría en un proceso formal de revisión, aunque esto no significaría revisiones anuales automáticas.

“Si no deciden ampliarlo por 16 años, entonces viene un proceso de revisión, que no es que ya se va a revisar siempre cada año, sino que viene un proceso de revisión formal y en ese proceso se ve si hay algunas adecuaciones que deben hacerse al actual tratado”, indicó.

¿Por qué a Donald Trump no le ilusiona el T-MEC?

Trump impulsó la negociación del T-MEC durante su primera administración para sustituir al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, conocido como TLCAN, y celebró su entrada en vigor en 2020 al calificarlo como “el acuerdo comercial más justo, equilibrado y beneficioso” para Estados Unidos.

No obstante, con el paso de los años el mandatario republicano manifestó su descontento con el tratado debido al incremento del déficit comercial de bienes de Estados Unidos con México, fenómeno atribuido en parte al traslado de cadenas de suministro fuera de China tras la imposición de aranceles a productos chinos.

De manera recurrente, Trump ha señalado que no está interesado en renovar el T-MEC y ha mostrado preferencia por mantener los aranceles que su administración impuso a sectores estratégicos como el automotriz, así como al acero y aluminio provenientes de México y Canadá.

Con información de Reuters