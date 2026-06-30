Extenderán el T-MEC tras las elecciones en EU, prevé José Medina Mora, presidente del CCE

Para el sector privado mexicano, lo más importante es que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) continúe vigente hasta el 2036, y aunque el escenario parece estar puesto para revisiones anuales, colaborarán con el gobierno para acotar los puntos que se sometan a revisión cada año con la expectativa de que pasadas las elecciones en EU, se alcance un acuerdo para extenderlo por otros 16 años, dijo José Medina Mora, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Por lo pronto así está, pero sí tenemos la expectativa de que, en algún momento, después de las elecciones intermedias en Estados Unidos, se llegue a un acuerdo y esto extienda el tratado 16 años más con revisiones cada seis. De hecho, tenemos los siguientes 10 años para que en cualquier momento de esos 10 años se llegue un acuerdo de extenderlo 16 años más con revisiones cada seis”, dijo la máxima voz del sector empresarial en entrevista con El Financiero.

La posibilidad de revisiones anuales significa complicaciones, pero desde los organismos empresariales tanto de México como de Estados Unidos y Canadá, se mantiene un frente común para extender el acuerdo comercial.

“El tener revisiones anuales es una complicación adicional, pero estaremos trabajando en colaboración con el gobierno mexicano para acotar qué es lo que se revise cada año, de tal manera que no nos lleve demasiado tiempo esa revisión y estemos concentrados en la relación comercial que sigue creciendo”, señaló Medina Mora.

Agenda aparte: ¿Qué buscan México, EU y Canadá en la revisión del T-MEC?

Bajo los estatutos de lo convenido en el T-MEC tras su revisión, lo que la iniciativa privada espera este 1 de julio, cuando el calendario marca la primera reunión formal del Consejo del tratado comercial para revisión, es una declaración conjunta de los tres países en el que digan que van por buen camino durante la negociación del T-MEC, USMCA o CUSMA, según lo ha nombrado cada país, y que todavía seguirán las negociaciones para la revisión del mismo.

Durante la semana del 20 de julio será la siguiente reunión en la Ciudad de México, y el sector privado estará acompañando al equipo negociador de México encabezado por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Habrá temas específicos que aborden los gobiernos de México y Estados Unidos, y temas por tratar desde el sector privado mexicano con su homologo estadounidense, con la presencia también de representantes del sector privado canadiense, aun cuando las negociaciones entre sus gobiernos van diferidas.

El CCE junto con el Business Roundtable y la U.S. Chamber of Commerce, y el Business Council of Canadá, han acordado tres puntos: que el T-MEC sigue, que sea libre comercio, y que todo aquello que cumpla reglas de origen en el tratado tenga cero por ciento de arancel.

“Y en eso es en lo que estaremos concentrados, en lograr que lo que cumpla reglas de origen tenga 0 por ciento de arancel. Desde luego, la sección 232 nos afecta en el sector automotriz, en acero y aluminio y en componentes, y estaremos trabajando precisamente para lograr mantener la competitividad de Norteamérica”, subrayó Medina Mora.

El presidente del CCE adelantó que están muy activos en la revisión de la sección 301 de la Ley de Comercio de Estados Unidos que reemplaza los aranceles que la Suprema Corte de Justicia determinó que eran ilegales, que se pusieron unos de manera temporal y están por finalizar en julio.

“En donde el argumento del sector privado mexicano es muy claro de que no hay razón por la cual poner aranceles a México en la sección 301, ya metimos un escrito y estaremos participando en esos diálogos”, dijo el dirigente.

Los datos de la economía, el que México es el país que más le vende y también le compra a Estados Unidos; el que México es el mercado número uno o dos para 26 estados de la Unión Americana, es la mayor carta que tiene el país para la negociación.

“Precisamente en esa realidad de la fortaleza del comercio entre Estados Unidos y México, que tenemos las mejores fichas de por qué le conviene a los Estados Unidos seguir con el tratado, no es nada más porque es conveniente para México, sino también porque es conveniente para los Estados Unidos”, señaló el líder del organismo cúpula del sector empresarial mexicano.