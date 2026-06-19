Ebrard revela ‘plan B’ de México si Trump frena extensión del T-MEC: ‘Que sea cada 10 años con revisión’

México tiene un ‘plan B’ en caso de que el presidente Donald Trump decida no extender automáticamente el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) por 16 años, aseguró Marcelo Ebrard, secretario de Economía.

El próximo 1 de julio, México debe informar a sus contrapartes si busca que el T-MEC siga vigente por 16 o por 10 años, aunque en esta última opción deben realizarse revisiones periódicas. En principio, explicó Ebrardo, buscarán extender la vigencia máxima, pero dependerá de la decisión que tome el gobierno estadounidense al respecto.

“El 1 de julio está establecido que tenemos que comunicar a nuestras contrapartes si queremos que el tratado se extienda automáticamente 16 años más o bien que el tratado siga vigente los próximos 10 años con revisiones periódicas y habrá que convenir qué revisamos en esas revisiones periódicas (...) A nosotros nos encantaría que fuera 16 años o más, habrá que ver Estados Unidos que decide finalmente, es algo que tiene que determinar el presidente Trump”, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Explicó que la posición de sus contrapartes la conocerán a través de una reunión virtual, en la que cada país presentará su postura respecto al futuro del acuerdo comercial que rige el intercambio de bienes y servicios en la región.

El secretario de Economía rechazó que el T-MEC vaya a dejar de estar vigente. Considera que, en caso de que Estados Unidos intente salir del acuerdo, no se hubieran llevado a cabo las reuniones y rondas de conversaciones.

En este sentido, descartó que ahora se considere un escenario o una hipótesis donde se cancele el tratado comercial entre los tres países, porque “ya nos habrían comunicado” que no quieren su permanencia.

“Pienso que en Estados Unidos hay una especie de consenso en el sentido de que el tratado es muy útil; tan es así que cuando entró el presidente Trump y anunció aranceles para todo lo que viene de México y finalmente a lo que se llegó es que el 85 por cierto de lo que exporta México a Estados Unidos no tiene arancel”, comentó.

Apuntó que, luego de conocer cuál es el periodo que buscan Estados Unidos y Canadá que se extienda el T-MEC, será hasta el 20 de julio que inicie la redacción de los puntos que se discutieron en las reuniones que iniciaron desde marzo.

En la más reciente conversación que sostuvieron, la Representación Comercial de EU (USTR) y la Secretaría de Economía discutieron sobre reglas de oriente para determinados productos, seguridad económica, y abordaron asuntos relacionados con el comercio de acero, aluminio y automóviles, estos últimos sectores que más afectados se vieron por los aranceles de Donald Trump.