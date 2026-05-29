T-MEC podría entrar en revisiones por una década: experto

Especialistas advirtieron que la revisión del T-MEC podría extenderse hasta 2036 si no se alcanzan acuerdos en 2026.[Fotografía. Shutterstock]

La revisión del T-MEC podría derivar en un periodo de hasta 10 años de revisiones anuales si los tres países no logran alcanzar un acuerdo integral en 2026, escenario que prolongaría la incertidumbre para sectores estratégicos como el automotriz y el manufacturero, advirtió Juan Carlos Baker, director general de Ansley Consultores Internacionales y exsubsecretario de Comercio Exterior.

Durante su participación en el foro El Financiero Meet Point, el especialista explicó que, aunque en el sector empresarial y político se ha asumido el 1 de julio de 2026 como una fecha clave para la revisión del acuerdo comercial, el tratado contempla márgenes de flexibilidad que podrían extender el proceso durante varios años.

En el artículo 34.7 del T-MEC se establece que la revisión debe realizarse seis años después de su entrada en vigor, ocurrida el 1 de julio de 2020; sin embargo, aclaró que no existe la obligación de concluir el proceso en esa fecha específica.

De no alcanzarse consensos en 2026, el tratado podría entrar en un mecanismo de revisiones anuales sucesivas hasta 2036, explicó.

IP trabaja en conjunto con Marcelo Ebrad

Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), afirmó que el diálogo entre el Gobierno Federal y el sector privado continúa funcionando de manera permanente, especialmente en temas relacionados con las negociaciones comerciales con EU.

“Está funcionando bien. Si bien el nombre cambió, le quitaron ‘Cuarto de Junto’, pero la consulta sigue estando”, y explicó que existe comunicación constante con el secretario de Economía y su equipo, así como coordinación durante las visitas y reuniones que sostienen en Washington.

“Trabajamos de la mano con el secretario Ebrard y su equipo, estamos muy coordinados en todos, inclusive cuando vamos a Washington”, señaló.