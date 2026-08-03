EU confirma 2 muertes por diarrea explosiva; pacientes tenían ‘afecciones de salud subyacentes’

Esta fotografía tomada a través de un microscopio y difundida por los CDC muestra Cyclospora cayetanensis oocysts de una muestra de heces.

Dos personas murieron por el brote de diarrea explosiva en Michigan, anunciaron funcionarios de salud estatales este lunes 3 de agosto.

Son los primeros fallecimientos confirmados en Estados Unidos relacionadas con el parásito Cyclospora.

¿Qué sabemos de las dos muertes por diarrea explosiva en EU?

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Michigan indicó que ambas personas tenían afecciones de salud subyacentes que podrían haberse visto afectadas por la enfermedad intestinal y la deshidratación.

La dependencia remarcó que no proporcionará información adicional sobre las muertes.

La Cyclospora es un parásito microscópico que comúnmente causa diarrea acuosa marcada por “evacuaciones intestinales frecuentes y a veces explosivas”, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). Los brotes tienden a ocurrir con mayor frecuencia a finales de la primavera y en verano.

Los CDC destacaron que la enfermedad, llamada ciclosporiasis, rara vez es mortal.

¿Cómo se contagia la diarrea explosiva?

El parásito afín al calor infecta los intestinos y se propaga a través de las heces. En el pasado, las personas se han infectado al consumir frutas o verduras que estuvieron expuestas a agua de riego contaminada con heces.

La ciclosporiasis es menos común que otras enfermedades transmitidas por alimentos, incluidas la salmonela y la E. coli. Muchos casos nunca se vinculan a un alimento específico u otra fuente y, durante años se reportaron pocos brotes de cyclospora en Estados Unidos. Pero el número comenzó a aumentar hace aproximadamente una década, con un aumento particularmente notable en 2018 y 2019.

Anteriormente, 2019 registró la mayor cantidad de casos de ciclosporiasis reportados en Estados Unidos, con alrededor de 4 mil 700.

Desde el 1 de mayo, los CDC han recibido reportes de más de 4 mil 100 casos confirmados y están investigando más de otros 7 mil 400 casos probables en 41 estados. La agencia ha advertido que el número total de personas enfermas por el brote probablemente sea mayor que el recuento oficial, dado que no todos los casos se reportan.

En un principio se sospechó de la lechuga de México, servida en locales de Taco Bell en nueve estados, como fuente del brote, esto después de que pruebas tomadas en una granja de Taylor Farms en Guanajuato dieran falso positivo al parásito.

Hasta finales de julio, el número de casos vinculados a la lechuga era de mil 947, incluidos al menos 98 personas que tuvieron que ser hospitalizadas, según los CDC.

La agencia ha dicho que otras “marcas, restaurantes, minoristas o canales de distribución” podrían estar vinculados al brote.