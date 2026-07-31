Reino Unido alerta a México: Detecta casos de ‘diarrea explosiva’ en personas que viajaron a Quintana Roo

Autoridades sanitarias de Reino Unido notificaron al Gobierno de México sobre la detección de casos de ciclosporiasis o ‘diarrea explosiva’ en personas que recientemente viajaron a Quintana Roo, por lo que dependencias federales iniciarán una investigación en los establecimientos involucrados.

La Secretaría de Salud informó que el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario Internacional acordó con las autoridades británicas identificar los casos de ciclosporiasis en viajeros con antecedente de visita a dicho estado.

Por esta razón, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y la Dirección General de Epidemiología detallaron que realizarán de manera inmediata una visita de verificación a los establecimientos señalados.

Además, la dependencia federal precisó que estas acciones buscan investigar el posible origen de los casos reportados y reforzar las medidas de vigilancia sanitaria.

¿Qué ha dicho México sobre los casos de Cyclospora?

La Secretaría de Salud recordó que, desde el pasado 24 de julio, los análisis realizados tanto por las autoridades sanitarias mexicanas como por las de Estados Unidos para detectar Cyclospora cayetanensis no han identificado la presencia del parásito en las muestras recolectadas por ambos países.

Asimismo, destacó que las investigaciones encabezadas por la Cofepris se desarrollan en estricto apego a los protocolos y estándares internacionales, con el objetivo de garantizar la solidez técnica de los análisis y la trazabilidad de los resultados.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han confirmado que exista evidencia de contaminación por Cyclospora cayetanensis en las muestras analizadas, aunque continuarán con las verificaciones derivadas de la alerta emitida por el Reino Unido.

México pide prudencia en investigación por brote de ciclosporiasis en EU

El sector agroalimentario mexicano pidió prudencia ante las investigaciones por los recientes brotes de ciclosporiasis registrados en Norteamérica y defendió la seguridad de las exportaciones nacionales, al señalar que hasta ahora no existe evidencia concluyente que vincule productos mexicanos con los casos detectados en Estados Unidos.

La controversia surgió después de que autoridades sanitarias estadounidenses investigaran un posible vínculo entre infecciones causadas por el parásito Cyclospora cayetanensis y cargamentos de lechuga cosechados en el centro de México, lo que provocó alertas en cadenas de comida rápida y abrió una investigación epidemiológica entre ambos países.

Según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), existen 11 mil 573 casos posibles de ciclosporiasis en Estados Unidos.

El vicepresidente de Sanidad, Inocuidad y Normalización Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), Mario Puente, llamó a evitar especulaciones que puedan afectar al comercio mientras continúan las investigaciones.

Con información de EFE