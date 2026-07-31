Peso, en ‘modo caracol’ en última sesión de julio: ¿Cuánto pierde ante el dólar HOY?

Así se cotiza el peso mexicano ante el dólar en los mercados este viernes 31 de julio.

El peso mexicano tiene una leve depreciación en la última sesión de julio. Esto se da después de una corrección en la cotización del dólar que perdió en los mercados tras las declaraciones de la Reserva Federal que apuntan a que no habrá un alza en la tasa de interés en septiembre.

Según los datos reportados por Bloomberg, el tipo de cambio se ubica en las 17.34 unidades, apenas 1 centavo más con respecto al cierre del jueves 30 de julio.

“De cara a las próximas jornadas, el tipo de cambio continuará sensible a la evolución de los riesgos geopolíticos globales y los balances corporativos que por ahora han dejado un tono positivo en los índices estadounidenses”, indicó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El especialista añadió que la entrada a México de dólares por remesas y exportaciones y el “quiebre técnico por debajo del nivel psicológico de los 17.50 pesos” dan al peso un “sesgo de estabilidad a corto plazo”.

En Wall Street, a pesar de la insaciable demanda de todo lo relacionado con la inteligencia artificial, las empresas tecnológicas han experimentado una intensa volatilidad tras un fuerte repunte, con expectativas muy elevadas que no dejan margen para la decepción.

Precio del dólar en los bancos HOY 31 de julio

De acuerdo con Banamex, el dólar se vende en 17.81 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.81 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.37 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 8.91 por ciento.

Entre las divisas que más se aprecian ante el dólar están el dólar taiwanés con 0.50 por ciento; la rupia de Indonesia con 0.47 por ciento; la rupia india con 0.30 por ciento; el peso argentino con 0.17 por ciento, y el rublo ruso con 0.13 por ciento.

Con información de Bloomberg