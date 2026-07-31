Wall Street ‘despierta de buenas’ e impulsa al Nasdaq por sólido reporte trimestral: ¿Cuánto sube HOY?

A medida que los resultados corporativos ayudaron a reforzar la confianza de los inversionistas vinculada a los gastos en inteligencia artificial los mercados de renta variable a nivel global operan con sesgo positivo.

En Wall Street, el Nasdaq es el único que avanza 0.07 por ciento, hacia las 25 mil 139.25 unidades, en tanto, los descensos son de 0.10 por ciento para el S&P 500, que ronda en los 7 mil 430.82 puntos, y el Dow Jones con 52 mil 182 enteros, cede 0.05 por ciento.

¿Cómo operan las bolsas en México y Europa HOY 31 de julio?

En México los movimientos son negativos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC, resta 0.59 por ciento, en los 66 mil 892.95 puntos, mientras que el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.42 por ciento menos, ronda en los mil 355.04 enteros.

Del lado de Europa la única baja es para el FTSE 100 de Londres con 0.28 por ciento, en los 10 mil 866.48 enteros, mientras que los incrementos son de 0.38 por ciento para el CAC 40 de Francia con 8 mil 517.70 puntos, el DAX en Alemania con 0.26 por ciento más alcanza los 25 mil 641.35 enteros y el IBEX 35 de España que gana 0.16 por ciento, ronda en las 19 mil 788 unidades.

“El avance de los fabricantes de chips contribuye a mejorar el sentimiento del mercado, luego de que SK Hynix alcanzara su límite diario de alza y el índice Kospi de Corea del Sur registrara un repunte histórico de 18 por ciento. En este contexto, la atención del mercado se mantiene en la evolución de la inflación, las expectativas de tasas y la capacidad del sector tecnológico para sostener el crecimiento ligado a inteligencia artificial”, explicaron analistas de Monex.

A la par, los crudos marcadores presentan aumentos de 1.77 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 85.07 dólares por barril, y el referencial Brent con 0.93 por ciento al alza, se sitúa en los 89.96 billetes verdes por unidad.