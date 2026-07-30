México pide a EU ‘bajarle dos rayitas’ por brote de ciclosporiasis: ‘No generemos especulaciones’

El sector agroalimentario de México pidió prudencia ante las investigaciones por los recientes brotes de ciclosporiasis registrados en Estados Unidos.

En entrevista con EFE, Mario Puente, vicepresidente de Sanidad, Inocuidad y Normalización Agroalimentaria del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), llamó a evitar especulaciones que puedan afectar al comercio.

“Yo creo que aquí lo más prudente es mantener la calma, es esperar las conclusiones que se puedan obtener de esta investigación, es apoyar a las autoridades para que la lleven a cabo lo antes posible, no generar crisis comercial o especulaciones respecto a desprestigiar algún producto en particular”, afirmó.

Defendió la seguridad de las exportaciones mexicanas a la Unión Americana, al señalar que hasta ahora no existe evidencia concluyente que vincule productos mexicanos con los casos de diarrea explosiva detectados en EU.

La controversia surgió después de que autoridades sanitarias estadounidenses investigaran un posible vínculo entre infecciones causadas por el parásito Cyclospora cayetanensis y cargamentos de lechuga cosechados en el centro de México, lo que provocó alertas en cadenas de comida rápida y abrió una investigación epidemiológica entre ambos países.

Según el último informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), van 11 mil 573 casos posibles de ciclosporiasis en Estados Unidos.

CNA pide confianza para exportaciones agropecuarias a EU

Sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que las muestras de producto y agua tomadas en la planta procesadora de Taylor Farms, en Guanajuato, resultaron negativas a la presencia del parásito.

El CNA sostuvo que el intercambio agroalimentario entre México, Estados Unidos y Canadá continúa desarrollándose con normalidad y recordó que las exportaciones mexicanas cumplen desde hace décadas con los protocolos sanitarios y fitosanitarios internacionales.

“El mensaje es que haya confianza en los productos mexicanos (...) Este tipo de casos es algo que ocurre eventualmente en los mercados, es parte del comercio”, señaló.

Mario Puente consideró que el caso evidencia la necesidad de fortalecer los sistemas de trazabilidad para identificar con mayor rapidez el origen de posibles contaminaciones y evitar afectaciones innecesarias al comercio.

“Para que cuando ocurra un problema, tengamos la herramienta necesaria para reaccionar en horas y no en días o semanas, que es cuando no tienes herramientas para hacerlo”, explicó.

El directivo destacó además la coordinación entre el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), la Cofepris y la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) durante la investigación, y reiteró el compromiso del sector con la inocuidad alimentaria y la transparencia en el comercio internacional.