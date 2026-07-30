⁠Policía de Las Vegas asegura que no existen denuncias por agresión sexual contra Jared Leto

Jared Leto negó las acusaciones sobre abuso sexual en su contra. (Foto: Shutterstock)

La Policía Metropolitana de Las Vegas informó que no existen denuncias por abuso sexual contra Jared Leto dentro de su jurisdicción, luego de que un documental de la BBC retomara las acusaciones de cuatro mujeres que señalan al actor de presuntos delitos sexuales ocurridos entre 2002 y 2016.

Un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas (LVMPD) confirmó a TMZ que “no se han presentado denuncias por agresión sexual contra esta persona en la jurisdicción del LVMPD”, mensaje difundido después de que Jared Leto negó los señalamientos en su contra.

La declaración se dio tras la difusión del documental Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood, que reúne testimonios de presuntas víctimas.

Jared Leto respondió ante las acusaciones de abuso en su contra, señalamientos realizados por 4 mujeres. (Foto: EFE)

¿De qué acusan a Jared Leto?

El documental de la BBC presenta el testimonio de cuatro mujeres que acusan a Jared Leto de distintos comportamientos sexuales inapropiados cuando ellas eran menores de edad.

Según el reportaje, una de las denunciantes afirmó haber sido agredida sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años. Otra aseguró que el actor la amenazó con una agresión sexual cuando tenía 19 años, después de quedarse a solas con él en una habitación de hotel.

Una tercera mujer relató haber mantenido relaciones sexuales con Leto cuando ella tenía 17 años en California, un hecho que, de comprobarse, podría constituir abuso sexual contra una menor. Finalmente, una cuarta denunciante señaló que el artista utilizó su fama para manipularla y realizarle llamadas con contenido sexual explícito cuando ella tenía 16 años.

La cadena británica señaló que, durante la investigación, revisó fotografías, mensajes y otros documentos relacionados con los testimonios de las cuatro mujeres. El documental también incluye declaraciones de dos personas que trabajaron con el cantante, quienes aportan información sobre el comportamiento del artista durante ese periodo, aunque no lo acusan directamente de haber cometido algún delito.

En 2025, Jared Leto también fue señalado por nueve mujeres en un reportaje publicado por Air Mail, en el que algunas aseguraron haber sido menores de edad cuando ocurrieron los presuntos hechos. En aquel momento, un representante del artista rechazó todas las acusaciones.

Jared Leto ya fue señalado por conducta sexual inapropiada en el pasado. (AP Foto/Chris Pizzello, Archivo) (Chris Pizzello/AP Photo/Chris Pizzello)

¿Qué dijo Jared Leto sobre las acusaciones en su contra?

Tras la publicación del documental, Jared Leto negó categóricamente los señalamientos y aseguró que nunca ha cometido una agresión sexual.

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”, declaró el actor y líder de 30 Seconds to Mars en un comunicado enviado a la revista People.

A pesar de que se descartaron denuncias en su contra, las acusaciones difundidas en el documental continúan generando atención sobre el caso.

No es la primera ocasión en que Jared Leto enfrenta este tipo de señalamientos pues en 2025, un reportaje publicado por Air Mail reunió los testimonios de nueve mujeres que también lo acusaron de conducta sexual inapropiada, algunas de las cuales afirmaron haber sido menores de edad cuando ocurrieron los presuntos hechos. En aquel momento, un representante del actor negó las acusaciones de la misma forma.

Con información de EFE