PepsiCo niega extorsión tras incendio de casi 50 camionetas en Matamoros: ‘No identificamos amenazas’

PepsiCo México descartó extorsión o amenazas antes del incendio en su centro de distribución de Matamoros.

PepsiCo México negó haber recibido amenazas o intentos de extorsión antes del incendio que consumió casi 50 camionetas de reparto en su centro de distribución de Matamoros, Tamaulipas, y aseguró que mantiene una estrecha colaboración con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

A través de un comunicado, la empresa afirmó que, tras una revisión interna, “no hemos identificado amenazas ni intentos de extorsión que hayan precedido este evento”, con lo que desmintió versiones que vinculaban el siniestro con un presunto cobro de piso por parte de grupos delictivos.

La compañía también informó que ninguna persona resultó lesionada o perdió la vida durante el incendio registrado la madrugada del lunes 27 de julio, donde las llamas alcanzaron decenas de unidades de reparto.

PepsiCo asegura que trabaja con las autoridades

En su posicionamiento, PepsiCo México señaló que ya trabaja con las autoridades locales para apoyar las investigaciones y determinar las causas del incendio.

“La compañía colabora con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos, mientras se desarrolla la investigación correspodiente para determinar las causas de lo ocurrido”, señaló en su boletín.

PepsiCo negó haber recibido amenazas o intentos de extorsión antes del incendio en su centro de distribución de Matamoros.

Asimismo, descartó que esté evaluando retirarse del estado de Tamaulipas tras los hechos y reafirmó su compromiso “con la seguridad de sus colaboradores y de la comunidad.”

De acuerdo con medios locales, el incendio causó daños en al menos 50 unidades de reparto, mientras que la empresa ya implementó medidas para restablecer sus operaciones en la región, entre ellas el envío de unidades de reemplazo para garantizar el abastecimiento.

Fiscalía de Tamaulipas investiga el incendio

La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas abrió una investigación de oficio para esclarecer el origen del incendio que destruyó más de medio centenar de vehículos de reparto.

El fiscal general, Jesús Eduardo Govea Orozco, informó en entrevista con Radio Fórmula que continúan los peritajes especializados y que, hasta el momento, no se han detectado movimientos atípicos, como el ingreso de personas ajenas a las instalaciones durante los hechos.

Agregó que, en caso de ser necesario, se realizarán estudios periciales adicionales.

Por su parte, autoridades municipales de Matamoros señalaron que el dictamen final de Protección Civil aún se encuentra en elaboración, por lo que las causas del siniestro siguen bajo investigación.