Novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá de Chiapas: ¿Qué se sabe de los abusos a jóvenes?

Jorge Luis Llavén, fiscal de Chiapas, explicó los maltratos a los que son sometidos los nuevos alumnos de la Escuela Normal Rural Mactumactzá. (Cuartoacuro).

Luego de que un padre de familia denunciara páblicamente que en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, en Chiapas, se realizan las llamadas novatadas, donde los jóvenes son maltratados, el fical general del estado, Jorge Luis Llavén, informó que ya se inició una carpeta de investigación.

En entrevista radiofónica, el fiscal aseguró ya son seis jóvenes afectados los que levantaron denuncias ante las autoridades correspondientes.

“Fue un hecho denunciado en los medios de comunicación, se expusieron hechos de violencia, se inició una carpeta de investigación”, destacó.

Agregó que se investiga y persiguen los delitos de lesiones y discriminación. “Estamos recabando más datos de prueba, brindando apoyo con contención emocional con psicólogos y valorando los tipos de lesiones que presentan cada uno de ellos”, detalló el fiscal.

¿Cómo son las supuesta novatadas en la Escuela Normal Rural Mactumactzá?

José Núñez, padre de María Magdalena, alumna de la escuela, explicó a los medios de comunicación en una plaza pública de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, que no dejaban salir al baño a los jóvenes.

“Me hizo una llamada, la abandonaron en el centro de Tuxtla Gutiérrez porque no obedeció las órdenes de los comités, quería ir al baño”, contó.

Agregó que cuando trabajaban en el campo con las herramientas y se cansaban, los obligaban a hacer las cosas con las manos y algunos se desmayaban.

María Magdalena está convalenciente un hospital tras presentar problemas en los riñones. El fiscal confirmó que difrazan las novatadas en cursos de inducción para los nuevo alumnos.

Explicó que a los jóvenes se les deja dormir poco, se les deja parados en el sol y sin comer adecuadamente, lo que deriva en problemas físicos y emocionales. “Se atenta contra la dignidad humana y su salud”, dijo el fiscal.

Sobre las investigaciones, el fiscal aseguró que se pedirá información a la escuela a través de los directivos para que informe sobre las llamadas jornadas de inducción y ver quiénes son los responsables de estas conductas.

“Se investigará quiénes son, quiénes lo integran y por qué les pemiten ese tipo de conductas, investigar la plantilla de docentes”, detalló Jorge Luis Llavén.

La Escuela Normal Rural Mactumatzá está ubicada en Tuxtla, Gutiérrez y depende del gobierno estatal.