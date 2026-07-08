Actriz de doblaje señala a Alfonso Obregón, voz de Shrek, por presunto abuso: ‘Yo tenía 16 y él 50 años’

Brenda Rivero aseguró que decidió compartir su historia para que más víctimas de abuso sexual no tengan miedo de denunciar. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Luego de que el año pasado Alfonso Obregón pasó unos días en prisión tras una denuncia por presunto abuso sexual, el actor de doblaje mexicano, conocido por dar voz a Shrek, enfrenta un nuevo señalamiento.

La denuncia fue hecha a través de redes sociales por Brenda Rivero, actriz de doblaje que conoció a Obregón desde que era pequeña y quien afirma que el presunto abuso en su contra ocurrió cuando ella era menor de edad.

La acusación llega a casi un año de que Alfonso Obregón enfrentara un proceso legal por un caso similar, luego de que una de sus estudiantes lo denunció por presuntamente haberla tocado de forma indebida.

Alfonso Obregón fue detenido en 2024 de presunta agresión sexual contra una exalumna de doblaje. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira) (Edgar Negrete Lira)

¿Por qué acusaron a Alfonso Obregón de abuso?

Brenda compartió en sus redes sociales que conocía al actor de doblaje de Shrek debido a que sus papás tienen la misma profesión, por lo que tenían una buena amistad con Alfonso.

La joven explicó que, con el tiempo, sus papás se separaron y ella optó por irse a vivir con su papá; sin embargo, tras una situación negativa, se mudó con su mamá a Yucatán, donde tiempo después volvió a coincidir con Obregón en una expo.

Él le preguntó cómo estaba y, al enterarse de lo que había sucedido con el papá de Brenda, supuestamente comenzó a hacerle elogios, cuando ella aún era menor de edad.

“Cómo te hace eso (tu papá), qué mala onda. Eres muy madura para tu edad, yo te cuido; en fin, mucha labia”, compartió. Brenda afirma que este tipo de comentarios eran significativos para ella, debido a la profunda admiración que sentía por Obregón y su trabajo como actor de doblaje.

La joven aseguró que el también actor de Naruto estuvo con ella durante toda la expo: “Él todo el tiempo encima de mí, diciéndome que era muy madura para mi edad, hasta que llega un punto en el que me dice: ‘Brenda, me gustas mucho’”, recordó.

La situación fue escalando, ya que presuntamente el actor le pidió iniciar una relación: “Estemos juntos, seamos novios. Yo en ese entonces tenía 16, iba a cumplir 17 años, y él tenía 50 años”, comentó.

Finalmente, él le pidió acompañarlo al estacionamiento, donde la besó, una situación que ella calificó como incómoda. El segundo día de la expo, el actor también habría permanecido con ella.

Brenda compartió que supuestamente Obregón le tocó la pierna y la besó constantemente, acciones que repitió el tercer día: “Me sentía incómoda (...) se comportaba como un chamaco”, comentó.

Poco después, durante el cumpleaños de Brenda, su mamá la llevó a otra expo, donde volvió a coincidir con el actor, quien estaba con una mujer a la que presentó como su novia, una situación que resultó confusa para la joven.

“Yo me sentí culpable, yo sentía que estaba haciendo todo mal, por él, por mí, por la novia”, compartió. Ese día acudieron a un bar para celebrar los 17 años de Brenda, quien tenía la esperanza de que no la dejaran entrar por ser menor de edad.

No obstante, el actor supuestamente le pidió no preocuparse por esa situación y la abrazó, momento en el que le preguntó por qué estaba distante. Tras ese encuentro, Obregón presuntamente intentó buscarla por redes sociales.

“Me empezó a hablar de cosas muy fuertes, de tono asqueroso. Era una menor de edad. Me asusté y lo bloqueé”, compartió. Fue entonces cuando Alfonso presuntamente llamó a la mamá de Brenda para ponerse en contacto con la joven. En ese momento, ella se dio cuenta de la gravedad de la situación.

¿Qué dijo Alfonso Obregón sobre el caso de Brenda Rivero?

Aunque han pasado años desde ese momento, Brenda compartió su historia con el objetivo de impulsar a más víctimas de abuso sexual a hablar y no normalizar este tipo de conductas.

En especial, porque, de acuerdo con la joven, dentro del doblaje este tipo de situaciones se consideran comunes: “Hay gente que lo justificó, por lo cual yo crecí creyendo que lo que él hacía no era tan grave”, dijo.

A pesar de ello, luego de que la exalumna de Obregón lo denunció por presunto abuso, Brenda comenzó a contar lo que ella vivió, debido a que no consideraba justo que se cuestionara el testimonio de la víctima.

Alfonso Obregón aceptó haber cometido errores en su interacción con Brenda. (Foto: Cuartoscuro) (Edgar Negrete Lira)

Además, su mamá también confrontó al actor en redes sociales, quien finalmente aceptó sus acciones e indicó que en aquel momento no sabía cuál era la edad de Brenda y que, tal como se comprometió, no pasó nada más con ella.

“No estoy fingiendo nada, mi versión es que Bren me fue a buscar y empezó el rollo. En mi ego estúpido dejé pasar por alto ciertas cosas, como su edad (...) Fue un error, todos cometemos errores (...) Te ofrezco disculpas, no fue con alevosía”, escribió el actor en un mensaje que mostró la mamá de Brenda.

Hasta este momento, Alfonso Obregón no ha hablado al respecto, luego de que se dio a conocer la denuncia pública de Brenda.