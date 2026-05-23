‘Pensé que sabían’: ¿Quién es Héctor Ireta, actor de doblaje criticado por rechazar una entrevista?

Héctor Ireta de Alba es actor, locutor, director de doblaje y comunicólogo mexicano. Dentro de la industria del doblaje latino construyó una carrera relacionada con anime, caricaturas y series juveniles. [Fotografía. Gemini AI]

Creo que sí era mejor que dieras tu nombre. El actor de doblaje Héctor Ireta de Alba, reconocido por interpretar a Armin Arlert en Attack on Titan y a Seishiro Nagi en Blue Lock, se volvió tendencia en redes sociales tras rechazar una entrevista durante la RhinoCon 2026 en Querétaro.

La situación se dio cuando el creador de contenido Luis Collin, conocido en redes sociales como Zigler Pepe, se acercó al actor para grabar una entrevista breve.

En el video, el influencer inició la conversación con una pregunta para que el actor se presentara frente a cámara. “¿Nos podrías decir tu nombre?”, preguntó Luis Collin.

Sin embargo, Héctor Ireta no tomó de la mejor manera la pregunta inicial y decidió regresar a su asiento, reacción que provocó las primeras críticas y comentarios en redes sociales.

“Ah, pensé que sabían”, respondió el actor. Posteriormente, Héctor Ireta señaló que el creador de contenido debería prepararse mejor antes de realizar entrevistas. “A manera de consejo, si estás de conductor, debes saber el nombre”, comentó el actor.

Zigler Pepe intentó aclarar que la pregunta formaba parte de la dinámica de sus videos. Sin embargo, Héctor Ireta insistió en no continuar la conversación. Ante la situación, el tiktoker decidió retirarse de la mesa donde se encontraba el actor.

El video comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios debatieron sobre la actitud del actor. Mientras algunos consideraron que el actor mostró soberbia, otros defendieron su derecho a rechazar entrevistas durante eventos públicos.

La polémica aumentó después de que usuarios señalaron que gran parte del público identifica las voces y personajes del doblaje latino, aunque no siempre reconoce el rostro o nombre de quienes interpretan a esos personajes.

¿Qué personajes interpretó Héctor Ireta en el doblaje?

Héctor Ireta de Alba es actor, locutor, director de doblaje y comunicólogo mexicano. Dentro de la industria de la actuación de voz en español latino construyó una carrera relacionada con anime, caricaturas y series juveniles.

Uno de los personajes más populares que interpretó fue Armin Arlert en Attack on Titan, papel que lo acercó a la comunidad anime en la región. De igual forma, dio voz a Baljeet en Phineas y Ferb, uno de los personajes más recordados de la serie animada de Disney.

Dentro del anime también participó en producciones como Blue Lock, serie donde también participan Christian Martinoli y Luis García. En la producción interpretó a Seishiro Nagi.

El actor también participó en otras producciones populares del anime como Tokyo Revengers, donde interpretó a Naoto Tachibana. A lo largo de su carrera, Héctor Ireta también trabajó en franquicias reconocidas como Pokémon, Yu-Gi-Oh! ARC-V y One Piece, serie que próximamente tendrá un remake.

Además del anime, Héctor Ireta también participó en doblaje de series juveniles y producciones live action. En sus redes sociales y perfiles profesionales se presenta como actor, locutor, cantante, director de doblaje y comunicólogo.

¿Qué dijo Héctor Ireta en su comunicado?

Tras las críticas, Héctor Ireta publicó un comunicado en redes sociales donde respondió a los comentarios generados por el video viral.

El actor, quien también dio voz a Arnold en ¡Oye Arnold! La película de la jungla, aseguró que existen personas “que no deberían de tener redes sociales” y afirmó que detrás de muchas cuentas existen personas “desquehaceradas”.

“Siempre doy entrevistas; pero ahora ya muchas personas que tienen un celular pretenden ser entrevistadores, reporteros, y ni siquiera se documentan correctamente de tu trabajo”, escribió.

Dentro del comunicado también defendió su trayectoria profesional y señaló que nunca vivió una situación similar dentro de una convención.

“Saber de mi trabajo, de mi extensa trayectoria artística de más de 22 años ininterrumpidos como actor”, señaló el actor.

Héctor Ireta también afirmó que suele convivir con seguidores durante las expos y convenciones donde participa. “Mi trabajo me ha dado fans y seguidores correctos”, escribió.

Ante la respuesta del actor, usuarios de redes sociales consideraron que el tono del comunicado aumentó la polémica debido a expresiones como “desquehaceradas”, “sin oficio ni beneficio” y “pretenden ser entrevistadores”.

La controversia alrededor de Héctor Ireta abrió nuevamente el debate en redes sociales sobre la relación entre actores de doblaje, creadores de contenido y comunidades de fans dentro de convenciones de anime y cultura pop, espacios donde actualmente conviven figuras tradicionales del entretenimiento con nuevas plataformas digitales.