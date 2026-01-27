‘Fiel al manga’: Esto sabemos sobre la película live-action de ‘Blue Lock’

Se revelaron los primeros detalles de la película live-action de 'Blue Lock' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Blue Lock, IA Gemini).

El fenómeno del anime Blue Lock dará el salto al cine de acción real. La esperada adaptación live-action del manga ya mostró sus primeras imágenes oficiales, confirmó a su protagonista y fijó una ventana de estreno alineada con uno de los eventos deportivos más relevantes del planeta: el Mundial de 2026.

Las cuentas oficiales de la película revelaron el primer vistazo a Yoichi Isagi, personaje central de la historia, interpretado por el actor japonés Fumiya Takahashi. El proyecto llegará a los cines de Japón en verano de 2026, bajo la producción del estudio CREDEUS y con distribución de Toho.

Primeras imágenes: El ‘ego’ como protagonista en el live-action de ‘Blue Lock’

El primer material promocional apuesta por un elemento icónico del manga: la mirada. Los pósters y visuales difundidos en redes sociales se centran en los ojos de Isagi y de otros integrantes del Team Z, el grupo principal de la historia. La frase que acompaña la imagen —“Egos, reúnanse”—.

Las publicaciones forman parte de una estrategia escalonada. Durante los próximos días, la producción revelará a los actores que integran el elenco principal, cada uno con su respectivo visual.

Fumiya Takahashi será Yoichi Isagi en el live-action de ‘Blue Lock’

El actor Fumiya Takahashi ganó reconocimiento internacional tras interpretar a Aruto Hiden en Kamen Rider Zero-One, papel que impulsó su carrera en películas live-action. También participó como actor de voz en Black Clover: Sword of the Wizard King.

Tras el anuncio, Takahashi compartió un mensaje dirigido a los seguidores de la obra original: “Interpretaré el papel de Yoichi Isagi. No hay mayor honor ni alegría que esta. Abordé este proyecto con el máximo respeto y determinación. Con el apoyo de todos los involucrados, creo que se convertirá en una gran obra. Llegará a los cines en verano de 2026”.

Así será el live-action de ‘Blue Lock’, de acuerdo con productor

El live-action de Blue Lock apostó por el realismo deportivo desde su concepción. De acuerdo con el productor Shinji Matsuhashi, el proceso de casting incluyó a más de mil aspirantes y evaluó experiencia futbolística, presencia física, capacidad actoral y personalidad.

Además, el elenco de la película recibió entrenamiento intensivo bajo la supervisión de futbolistas profesionales durante aproximadamente un año y medio. Matsuhashi explicó:

“Se transformaron en verdaderos egoístas, fieles al manga original. Se exigieron entre ellos y llevaron su energía al máximo. Respetamos la base creada por el manga, pero buscamos una expresión única del live-action”.

El productor también confirmó que el rodaje principal ya concluyó y que el equipo trabaja en los ajustes finales de la película.

La producción corre a cargo de CREDEUS, estudio responsable de adaptaciones de gran escala como Kingdom y Golden Kamuy. La dirección recae en Yūsuke Taki, mientras que el guion lo firma Tetsuo Kamata, dupla que busca trasladar la intensidad psicológica del manga al lenguaje cinematográfico.

La historia adapta el manga creado por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yūsuke Nomura, publicado desde 2018 en Weekly Shonen Magazine. La obra superó los 50 millones de copias en circulación, ganó el Kodansha Manga Award y lideró las ventas anuales tras el estreno del anime.

Kaneshiro celebró el anuncio del proyecto con un mensaje dirigido a los fans: “El verdadero Blue Lock está por comenzar. Sé que todos quieren saber quién interpretará a cada personaje, pero pueden estar tranquilos: el equipo más egoísta posible está volcando su pasión en esta producción”.

Nomura, por su parte, destacó el nivel de detalle del equipo: “Tenemos discusiones estimulantes todos los días con un equipo obsesivamente meticuloso. Tengo mucha curiosidad por ver la química entre Blue Lock y el live-action”.

Hasta ahora, no existe confirmación sobre una fecha de lanzamiento internacional. En paralelo, la franquicia continúa su expansión: el anime ya aseguró una tercera temporada, mientras Crunchyroll mantiene disponibles las entregas previas y la película Episode Nagi.