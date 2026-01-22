¡Yo tengo el poder! Revelan fecha de estreno y tráiler del live-action de ‘He-man’: Estos son los detalles

Skeletor aparece como el villano principal de la nueva película de He-Man. (Foto: MGMstudios/Press)

¡Por el poder de Grayskull! He-Man llega a los cines de México para el verano de 2026 y la película reveló su primer tráiler y su fecha de estreno.

El adelanto del live-action de He-Man, titulado Masters of the Universe, mostró a Skeletor como el villano principal dentro de la trama de la entrega.

El príncipe Adam, quien se convierte en He-Man, está de regreso en la nueva producción que llega a las cadenas de cine mexicanas como una de las películas más esperadas de 2026 junto a Avengers: Doomsday, Toy Story 5 y La Odisea de Christopher Nolan.

Tráiler de He-Man: ¿De qué trata la nueva película de ‘Masters of the Universe’?

El nuevo tráiler de la cinta de He-Man muestra a Adam Gleen, la identidad secreta del superhéroe clásico, mientras vive su rutina en la Tierra en un trabajo de oficina.

Él llega a nuestro planeta luego de que Eternia, su lugar natal, fue destruido y posteriormente es separado de su preciada arma: La Espada del poder.

Con el paso del tiempo, el destino alcanza a Adam y poco después de que encuentran su espada, Skeletor nuevamente se convierte en una amenaza para su pueblo y para la Tierra también.

El villano llega para combatir con el príncipe de Eternia 20 años después de que He-Man intentó vivir en paz y en relativa calma lejos de los conflictos que llevaron a desatar el caos en el lugar que llamaba “hogar”.

La película de superhéroes y de ciencia ficción entra dentro de la categoría de introductoria, porque son los primeros pasos de la historia del príncipe Adam, pues cuenta su origen para que los espectadores entiendan las raíces del clásico personaje sin necesidad de conocer más del personaje y de la trama y los motivos por los cuales está en un conflicto directo don Skeletor.

La nueva película de He-Man reveló su primer adelanto y su fecha de estreno. (Foto: MGMStudios/Press)

¿Cuándo se estrena la nueva película de He-Man?

La nueva película de He-man es uno de los estrenos estelares de producciones cinematográficas para 2026.

De acuerdo con la información oficial compartida este 22 de enero, la cinta de Masters of the Universe llega a las cadenas de cines en México el viernes 5 de junio.

Reparto del live action de He-Man

El reparto de la película Masters of the Universe tiene a actores con experiencia en películas de superhéroes como Morena Baccarin quien apareció en Deadpool & Wolverine, Jared Leto quien interpretó al Joker e Idris Elba con sus participaciones en el Universo de Marvel.

Pero para esta cinta interpretan a otros personajes y son los siguientes: