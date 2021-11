¡Un Army más! Jared Leto se declara fan de BTS

La agrupación del momento BTS sumó un nuevo nombre a su lista de Army, nada más y nada menos que Jared Leto, el actor que actualmente se encuentra en promoción de su último filme House of Gucci, que protagoniza al lado de Lady Gaga y Adam Driver.

“Conocí a BTS antes. Si no fuera por el COVID-19 no me hubiera lavado nunca esta mano y tal vez hubiera podido darles un abrazo o dos. Para tu información eso fue en los American Music Awards”, refirió Leto sobre el evento celebrado en 2017 en una entrevista para la revista W.

Fue en la presentación de los premios de hace cuatro años cuando la agrupación presentó el tema “DNA” como parte de su álbum Love Yourself: Her, seguido por un Jared Leto que subió al escenario para anunciar el próximo premio, no sin antes halagarlos. “Necesito un momento para recuperarme de esa actuación. Eso fue increíble”, dijo el vocalista de 30 Seconds to Mars.

Pero el gusto del actor ganador de un Oscar como mejor actor de reparto en 2014 gracias a su trabajo en Dallas Buyers Club no se quedó ahí, ya que confesó que estuvo a punto de colaborar con Jin, Jimin, Suga, J-Hope, Rap Monster, V y Jungkook. “En un momento, creo que casi hicimos una canción juntos. Hubo una charla o algo así, no lo sé”, expresó. Finalmente, el proyecto no pudo concretarse, aunque no especificó las razones.

La banda surcoreana es considerada una de las boy band más exitosas de los últimos tiempos y poco a poco han extendido su dominio al mundo entero. Sus integrantes fueron galardonados con tres premios en la pasada entrega de los American Music Awards, incluido el de artista del año, donde compartieron escena con Coldplay para interpretar el tema “My universe”.