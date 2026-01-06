Capitán América, Thor y los X-Men regresan: ¿Qué superhéroes de Marvel saldrán en ‘Avengers: Doomsday’?

Entre las películas y series más esperadas de 2026 está la de Avengers: Doomsday del Universo cinematográfico de Marvel, que promete reunir a diferentes personajes que aparecieron desde las primeras producciones.

Los fans de la franquicia se emocionaron con los anuncios (y las filtraciones) de lo que nos espera en la primera aparición de Robert Downey Jr. como Victor Von Doom, más conocido como Dr. Doom.

Y poco a poco confirmaron más actores que se integran al reparto de una producción que busca rivalizar (e incluso superar) fenómenos cinematográficos como Avengers: End Game.

'Avengers. Doomsday' es la próxima gran producción que prepara el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel)

¿Quiénes son los personajes confirmados para ‘Avengers: Doomsday’?

El Universo Cinematográfico de Marvel vuelve a reunir a varias de sus figuras más emblemáticas. Chris Hemsworth retoma su papel como Thor, mientras que Chris Evans regresa como el Capitán América y con Anthony Mackie, quien anteriormente dio vida a Falcon.

A ellos se suman Sebastian Stan en la piel de Bucky Barnes, Paul Rudd como Ant-Man y Tom Hiddleston nuevamente como Loki, confirmando el regreso de cinco veteranos al elenco de Avengers: Doomsday.

El anuncio más reciente se publicó este 6 de enero, cuando Marvel compartió (y confirmó) que los X-Men, de diferentes generaciones, se integran al cast.

Los 4 Fantásticos regresan para 'Avengers: Doomsday'. (Foto: EFE/Marvel Studios/SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA)

En el tercer adelanto de la producción cinematográfica de superhéroes, aparecieron viejos conocidos como Ian McKellen en el papel de Magneto, Patrick Stewart como el Profesor X y Cyclops, interpretado por James Mardsen.

Dentro de las redes sociales se comentó que la integración de los mutantes le abre la puerta a Deadpool & Wolverine, especialmente por el estreno de su película.

Entre otras incorporaciones destaca Vanessa Kirby, quien ya interpretó a Sue Storm, apodada la Mujer Invisible, en la película Los 4 Fantásticos: Primeros pasos, donde también aparecieron Ebon Moss como Ben Grimm (La Mole), Joseph Quinn (Eddie en Stranger Things) como Johnny Storm y a Pedro Pascal en la piel de Mr. Fantástico.

El reparto de Avengers: Doomsday se amplía con Simu Liu, protagonista de Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos, así como con el actor mexicano Tenoch Huerta, recordado por su interpretación de Namor en Black Panther: Wakanda Forever, de esta cinta también se integra Letitia Wright como Shuri, junto a Winston Duke, conocido como M’ Baku, general de las fuerzas de Wakanda.

Florence Pugh también repite como Yelena Belova, personaje que aparece en la película Thunderbolts. A ella se suman David Harbour (como Hopper en Stranger Things 5), Wyatt Russell, Hannah John-Kamen y Lewis Pullman.

Marvel Studios dio a conocer esta alineación a través de una serie de videos publicados de manera gradual en sus páginas oficiales.

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’ en cines?

Avengers: Doomsday es la quinta película de la saga ‘Vengadores’ y la primera en estrenarse desde el lanzamiento de ‘Endgame, en 2019.

Los fans tuvieron que esperar 7 años para poder ver a sus superhéroes favoritos en la pantalla grande de los cines de México.

La nueva película de Marvel tiene previsto su estreno el 18 de diciembre de 2026, con el fin de replicar el éxito de sus antecesoras.