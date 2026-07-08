¿Volverá el show al Senado? Coordinador de Morena explica cómo Noroña podría presidir la Mesa otra vez

Ignacio Mier aseguró que Gerardo Fernández Noroña solo podrá repetir como presidente de la Mesa Directiva del Senado si cuenta con el consenso de la bancada de Morena.

El senador Ignacio Mier Velazco, coordinador de la bancanda de Morena, habló sobre la renovación de la Mesa Directiva del Senado y la posibilidad de que Gerardo Fernández Noroña repita el cargo.

Mier Velazco afirmó que Gerardo Fernández Noroña no podrá volver a ser presidente del Senado si antes no obtiene el respaldo de los 67 legisladores que integran la bacada guinda.

En entrevista con medios de comunicación, Mier explicó que la definición de quién encabezará el máximo órgano de autoridad del recinto legislativo deberá construirse también mediante acuerdos con los partidos aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), con los que Morena ha impulsado su agenda legislativa.

Mier Velazco señaló que el objetivo es elegir a una persona que asuma la responsabilidad institucional del Senado.

Ignacio Mier descarta reelección de Fernández Noroña en el Senado sin consenso de los legisladores de Morena. (Cuartoscuro)

“Yo tengo que platicar con ellos de tal manera que tengamos a un presidente de la Mesa Directiva que no solamente garantice la buena conducción de los trabajos en el Pleno, sino que asuma una responsabilidad institucional y de representación legal del Senado de la República”, subrayó.

El legislador sostuvo que la presidencia de la Mesa Directiva exige diversas cualidades y consideró que varios integrantes de su grupo parlamentario cuentan con el perfil necesario.

Indicó que la decisión se tomará con “inteligencia y prudencia” durante la reunión plenaria que Morena celebrará en agosto.

¿Qué se sabe de la renovación de la Mesa Directiva del Senado?

Laura Itzel Castillo, presidenta actual de la Mesa Directiva del Senado, confirmó que ya recibió la primera petición para iniciar el proceso.

“Acabo de recibir una carta del senador Higinio Martínez. Hasta ahorita solamente tengo la carta del senador, pero bienvenidas todas las cartas”, explicó el martes 7 de julio.

Manuel Huerta, senador por Veracruz, también es otro de los legisladores que levantó la mano.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, Ignacio Mier fue visto conversando con el senador Higinio Martínez en el Patio del Federalismo, quien fue el primero en apuntarse al proceso.

Al ser cuestionado sobre los acercamientos para definir a la próxima persona que encabezará la Mesa Directiva, el coordinador de Morena respondió que aún falta tiempo para ese proceso, aunque reconoció que se trata de una aspiración legítima para cualquier senador o senadora.

Añadió que será durante la reunión plenaria del grupo parlamentario cuando se buscarán los consensos necesarios para definir la candidatura, sin impedir que los interesados expresen públicamente su intención de ocupar el cargo.

¿Cómo se elige la presidencia del Senado?

Según la Ley Orgánica del Congreso General, la presidencia del Senado se elige cada año legislativo mediante una votación secreta por cédula en el Pleno, requiriendo el voto de la mayoría absoluta de los senadores presentes y existe la posibilidad de reelección.

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un presidente, tres vicepresidentes y cuatro secretarios electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula. Durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser reelectos.

-Con información de Quadratín