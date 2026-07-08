‘Sin El Mencho y El Jardinero’, ¿Quiénes son los principales líderes del CJNG, según EU?

Estados Unidos reconoció al hijastro del 'Mencho', Juan Carlos Valencia como líder absoluto del CJNG (Gráfico: El Financiero)

El gobierno de Estados Unidos identifica al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como una de las organizaciones criminales con mayor capacidad operativa a nivel internacional y señala que su estructura de mando se mantiene bajo un esquema jerárquico con líderes regionales encargados de coordinar las operaciones del grupo.

De acuerdo con información del Centro Nacional Antiterrorismo (NCTC), el CJNG surgió en 2010 tras la fragmentación del Cártel del Milenio y, desde entonces, consolidó su presencia en gran parte del territorio mexicano mediante un modelo de expansión basado en alianzas con grupos criminales locales.

El organismo estadounidense sostiene que la organización cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes y mantiene operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Canadá, Australia, Europa, Asia, África y América Latina. Además, atribuye al grupo actividades como extorsión, secuestro, robo de combustible, tala y minería ilegal, tráfico de migrantes y fraude.

Actualmente, Estados Unidos identifica a tres de los principales dirigentes del CJNG.

¿Quiénes son los principales líderes del CJNG?

Juan Carlos Valencia González, ‘El 03’

El Centro Nacional Antiterrorismo identifica a Juan Carlos Valencia González, ‘El 03’, como el líder del CJNG tras la muerte de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’.

Según la autoridad estadounidense, Valencia González dirige la estructura nacional de la organización, mientras los líderes regionales administran las operaciones diarias en distintos estados del país bajo un esquema de mando centralizado.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que conduzca a su captura o condena.

Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘El Chorro’

Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘El Chorro’, es identificado por Estados Unidos como uno de los principales líderes del CJNG.

Además de ser yerno del ‘Mencho’, las autoridades estadounidenses lo consideran parte del círculo de mayor jerarquía dentro de la organización y uno de los responsables de coordinar actividades estratégicas del grupo criminal.

En junio de 2025 fue sancionado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro como integrante de alto nivel del cártel.

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’, figura entre los principales dirigentes del CJNG, de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos.

El Departamento del Tesoro lo incluyó en el paquete de sanciones anunciado en junio de 2025 contra integrantes de alto rango de la organización, al considerarlo un actor clave dentro de la estructura criminal.

Las autoridades estadounidenses lo ubican entre los responsables de la parte operativa del cártel y de la coordinación de actividades relacionadas con sus operaciones ilícitas.

¿Por qué el CJNG es considerado un cártel narcoterrorista?

El Departamento de Estado de Estados Unidos designó al CJNG como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT) en febrero de 2025.

El Centro Nacional Antiterrorismo señala que la organización emplea violencia extrema e intimidación para someter a comunidades, enfrentar a grupos rivales, atacar a las fuerzas de seguridad y mantener el control sobre sus propios integrantes.

Entre las prácticas atribuidas al CJNG se encuentran ejecuciones públicas, exhibición de cuerpos con mensajes intimidatorios, secuestros, desapariciones y ataques contra políticos, jueces y agentes del orden. El organismo también indica que el CJNG utiliza redes sociales como herramienta de propaganda y para amplificar el impacto de sus actos violentos.

De acuerdo con el NCTC, el CJNG es responsable de una parte significativa del tráfico de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia Estados Unidos y otros mercados internacionales.

Asimismo, sostiene que el control de facto sobre el puerto de Manzanillo facilita la importación de precursores químicos utilizados para la producción ilícita de fentanilo y metanfetamina, mientras que su modelo de franquicias criminales ha favorecido su expansión en diversas regiones de México.