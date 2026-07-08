Morena pide sanción contra Pedro Sola por sugerir envenenar perritos: ‘Es condenable’

Morena pidió sanciones contra Pedro Sola sobre sus comentarios acerca de darle carne envenenada a animales de compañía en restaurantes.

Morena exigió sanciones contra Pedro Sola, conductor del programa Ventaneando, así como a la televisora que representa, por decir que deberían dar carne envenenada a las mascotas y animales de compañía en restaurantes.

Margarita Corro, diputada de Morena, reclamó por los dichos del conductor de televisión, y aseguró que podría ser acreedor a una sanción con base en el artículo 208 del Código Penal.

De acuerdo con la diputada, estos dichos a favor del maltrato animal son condenables, aunque no dejó claro si habrá una denuncia en contra de Pedro Sola o de la televisora.

¿Puede haber sanción contra Pedro Sola por sugerir que envenenaran a mascotas?

El conductor Pedro Sola relató en televisión abierta un momento incómodo al intentar entrar a un establecimiento donde había una persona con un perro, lo que provocó su comentario en contra de las mascotas en plazas comerciales y restaurantes.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, en el súper, cagando en el restaurante, ¿qué es eso?, ¿Se volvieron locos o qué? Con ganas de aventarles carne envenenada", mencionó Pedro Sola, lo que provocó el rechazo de sus compañeros de programa.

El artículo 208 del Código Penal establece lo siguiente:

“Al que provoque públicamente a cometer un delito, o haga la apología de éste o de algún vicio, se le aplicarán de diez a ciento ochenta jornadas de trabajo en favor de la comunidad, si el delito no se ejecutare; en caso contrario se aplicará al provocador la sanción que le corresponda por su participación en el delito cometido.”

Por ahora no existe ninguna denuncia formal dada a conocer contra Pedro Sola y las autoridades no han actuado al respecto.

El conductor de televisión se disculpó por sus dichos acerca de envenenar perros, y además de admitir que los tiempos eran distintos para expresar su opinión (aunque esta sugiriera asesinar a un animal), reconoció que cometió un error.

Pedro Sola aseguró que expresó cosas que no siente, además de que las mascotas ahora cumplen un papel importante en las familias, por lo que lamentó el “delirio”.