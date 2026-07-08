CJNG tiene nuevo líder: ‘El 03’ toma mando tras muerte del ‘Mencho’, según EU

Juan Carlos Valencia es identificado como el nuevo líder del CJNG, tras la muerte del 'Mencho'.

El Gobierno de Estados Unidos identificó a Juan Carlos Valencia González, alias ‘El 03’, como el nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es así que se hizo una actualización a la Guía sobre Terrorismo Internacional del Centro Nacional Antiterrorismo.

De acuerdo con la autoridad estadounidense, ‘El 03’ es el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación desde que fue abatido Nemesio Oseguera, alias ‘El Mencho’, en un operativo de seguridad en Tapalpa en febrero de 2026.

Tras el operativo que resultó en el abatimiento del capo, se especuló quién podría ser el sucesor del ‘Mencho’ para dirigir al CJNG. Entre ellos se mencionó a Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘El Sapo’, y a Juan Carlos Valencia.

En tanto, el Departamento de Estado estadounidense lanzó una recompensa de 5 millones de dólares para quien entregue información que lleve al arresto del nuevo líder del CJNG.

En febrero de 2025, el gobierno de Donald Trump designó a diversos grupos criminales como terroristas, entre ellos el CJNG y el Cártel de Sinaloa.

La autoridad de EU categoriza al CJNG como uno de los cárteles más poderosos y violentos en México, y señala que dicho grupo “es responsable de una parte significativa de los cientos de miles de libras de fentanilo y otras drogas ilícitas que se trafican hacia Estados Unidos” y al resto del mundo.

¿Quién es Juan Carlos Valencia, nuevo líder del CJNG?

De acuerdo con autoridades de EU, Juan Carlos Valencia González utiliza diversos alias, además del ’03′, es conocido como ‘Pelón’, ‘El R-3’, ‘El JP’ y ‘Tricky Tres’. Nació en septiembre de 1984 en Santa Ana, California, por lo que es un ciudadano estadounidense y tiene ciudadanía mexicana.

El ’03′ es hijo de Rosalinda González Valencia, mientras que Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, es su padrastro.

Juan Carlos Valencia es hijo de Rosalinda González, quien también es figura clave en la estructura financiera del cártel, y de Armando Valencia Cornelio. Ambos son fundadores del clan de Los Valencia, grupo que dio origen al Cártel del Milenio. Los Valencia antecedieron al CJNG y establecieron redes logísticas que luego fueron aprovechadas por ‘El Mencho’.

Tras una actualización, ahora la Guía sobre Terrorismo Internacional del Centro Nacional Antiterrorismo indica que Valencia González es el nuevo líder del CJNG:

“El CJNG tiene una estructura de mando jerárquica en la que los líderes regionales gestionan las operaciones diarias para el líder supremo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias El 03. El CJNG utiliza un modelo de franquicia —un acuerdo de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CJNG— para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima", indica.

Otros líderes clave del Cártel Jalisco Nueva Generación mencionados por la autoridad estadounidense son Julio Castillo Rodríguez, alias ‘El Chorro’; Hugo Mendoza, alias ‘El Sapo’; y Audias Flores Silva, ‘El Jardinero’ (quien ya está detenido).

‘El Chorro’ estuvo casado con la hermanastra de Valencia, Jessica Johanna Oseguera González, hija mayor del ‘Mencho’.

Expedientes judiciales en México y en Estados Unidos refieren que líderes al interior del CJNG “se cuadran” ante las órdenes de Juan Carlos Valencia.

La Agencia para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) ha referido en sus documentos que el CJNG cuenta con una nómina de entre 15 mil y 20 mil miembros, con ganancias de miles de millones de dólares.

Con información de Juan Carlos Huerta.