‘El 03’, hijastro del ‘Mencho’, ya no quiere a Los Chapitos: ¿Por qué terminó la alianza?

Juan Carlos Valencia González, El 03, sería el líder absoluto del CJNG.

La alianza entre dos de las organizaciones criminales más poderosas de México no terminó por una disputa territorial ni por una guerra abierta.

Según reveló el Gobierno federal, el vínculo que durante meses permitió la cooperación entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y Los Chapitos dependía, en gran medida, de una sola persona: Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, abatido el pasado 22 de febrero.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que la relación entre ambas estructuras criminales perdió su principal punto de contacto.

Así se formó la alianza entre Los Chapitos y el CJNG

De acuerdo con información presentada por el Gabinete de Seguridad, la colaboración entre ambas organizaciones quedó documentada desde 2024.

En ese periodo, el CJNG habría proporcionado recursos económicos, armamento y personal a la facción del Cártel de Sinaloa encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El apoyo se concentró principalmente en el sur de Sinaloa, donde operadores de ambas organizaciones coincidieron en objetivos estratégicos.

Según las investigaciones federales, el acuerdo incluía el envío de armas y sicarios por parte del CJNG a cambio del acceso a rutas de tráfico y túneles fronterizos controlados por Los Chapitos.

Las autoridades sostienen que el interlocutor principal de esa relación era directamente “El Mencho”, quien mantenía comunicación con integrantes de la facción sinaloense.

Esa conexión permitió una cooperación que incluía refuerzos financieros y operativos en regiones consideradas clave para el trasiego de drogas.

Aunque el Gobierno federal no descarta que la alianza pueda reactivarse en el futuro, hasta ahora no existe evidencia de que los actuales liderazgos de ambas organizaciones mantengan el mismo nivel de coordinación.

CJNG no se debilitó tras la muerte del ‘Mencho’

De acuerdo con la SSPC, CJNG conservó estabilidad operativa, pese a la muerte de su líder y el fin de la alianza con Los Chapitos, gracias a la existencia de líderes regionales con áreas de influencia claramente delimitadas.

Entre ellos destaca Juan Carlos Valencia González, hijastro de “El Mencho”, identificado por las autoridades como uno de los mandos más fuertes de la estructura criminal y posible sucesor del fundador del CJNG.