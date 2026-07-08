¿De qué delitos acusan a Víctor ‘N’, exdirector de Pemex? Fiscal de Morelos revela cargos en su contra

Víctor ‘N’, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrentará la imputación por dos delitos tras la denuncia que presentó su esposa, María Felicia Jiménez, por presuntas agresiones físicas y verbales.

Fernando Blumenkron, fiscal general del Estado de Morelos, informó que durante la audiencia inicial el Ministerio Público formulará la imputación por los delitos de violencia familiar y violencia vicaria.

“Los delitos por los que solicitamos la orden y fue concedida son violencia familiar y violencia vicaria; es muy importante resaltarlo porque lo que tú mencionas, que es lo que vamos a ver en la audiencia inicial, es que el ministerio público formule la imputación bajo estos delitos que hemos investigado”, comentó el fiscal en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El funcionario evitó precisar cuál podría ser la condena que enfrentaría Víctor ‘N’, ya que esa determinación dependerá del criterio del juez una vez que concluya el juicio. Sin embargo, el Código Penal del Estado de Morelos establece penas de tres a seis años de prisión por violencia vicaria y de tres a siete años por violencia familiar.

Fiscalía de Morelos busca prisión preventiva para Víctor ‘N’

La audiencia inicial de Víctor ‘N’ se realizará a las 13:00 horas de este miércoles 8 de julio en los juzgados del Penal de Atlacholoaya. La Fiscalía de Morelos solicitará la medida cautelar de prisión preventiva para el exdirector de Pemex.

“Hay una medida de prisión preventiva y hay medidas cautelares en libertad; nosotros vamos a procurar formular y que se solicite una medida eficaz para que esta persona enfrente el proceso sin que pueda irse del estado o del país”, agregó.

¿Qué es la violencia familiar?

El Código Penal de Morelos define la violencia familiar como el acto de poder u omisión intencional que realiza un integrante de la familia para dominar, someter, controlar o agredir de manera física a una persona con la que mantiene parentesco por consanguinidad.

Cabe recordar que María Felicia Jiménez publicó el pasado 26 de junio una grabación en la que se observa a Víctor ‘N’ presuntamente agredirla físicamente frente a su hijo.

¿Qué es la violencia vicaria?

La violencia vicaria consiste en separar a la madre de sus hijas e hijos mediante la retención, sustracción, ocultamiento, maltrato, amenazas o la puesta en peligro de los menores.

María Felicia Jiménez declaró ante medios de comunicación que Víctor ‘N’ presuntamente ejerció violencia en otras ocasiones, además de la agresión documentada en video. Sin embargo, no se conocen todos los detalles sobre la convivencia entre ambos ni las circunstancias en las que presuntamente ocurrieron los demás hechos denunciados.