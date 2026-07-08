Sheinbaum responde al FMI: ‘No hay incertidumbre para invertir en México’

México capta 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), de acuerdo con datos de Hacienda.

La presidenta Claudia Sheinbaum respondió al Fondo Monetario Internacional (FMI) tras ajustar a la baja los estimados de crecimiento económico en México.

“No hay incertidumbre para la inversión en México, ninguna”, dijo la mandataria durante su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 8 de julio.

En la conferencia se presentaron indicadores económicos en los que destaca que México está en el ‘top 10′ de los países más atractivos para invertir.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, México capta 41 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED), sube y por eso está entre los destinos con mayor número de inversiones, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

¿Cuáles son los indicadores que demuestran la ‘fortaleza’ de la economía mexicana?

La Secretaría de Hacienda destacó otros indicadores con los que se demuestra la fortaleza de la economía en México, entre ellos están:

El aumento al salario mínimo.

México tiene la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE.

tiene la segunda tasa de desempleo más baja entre los países de la OCDE. México se mantiene como el principal socio comercial de Estados Unidos.

Las exportaciones al mundo suman 723 mil millones de dólares .

. La inversión aumentó en 5.9 por ciento anual.

El consumo familiar aumentó 2.1 por ciento.

El secretario de Hacienda, Édgar Amador, también destacó que la inflación en México se mantiene a la baja con 3.6 por ciento, lo que representa su menor nivel en ocho meses.

¿Qué dijo el FMI sobre la previsión de crecimiento de México?

El FMI rebajó la previsión de crecimiento para México al 1.2 por ciento este año, cuatro décimas menos de lo previsto en abril, debido a que la “incertidumbre” continúa “frenando la actividad” económica, según el informe actualizado Perspectivas Económicas Globales.

Para 2027, el organismo internacional también redujo las previsiones de crecimiento económico en la segunda mayor economía de Latinoamérica al 1.9 por ciento, frente al 2.2 por ciento estimado tres meses atrás.

“En México, el crecimiento se proyecta que se acelere modestamente en medio de políticas domésticas menos restrictivas, pero la incertidumbre continuará frenando la actividad”, indicó el organismo. La economía mexicana creció un 0.5 por ciento en 2025.

Las previsiones del Fondo son más cautas que las de el Gobierno de México, cuya Secretaría de Hacienda estimó un crecimiento para este año de entre el 1.8 por ciento y el 2.8 por ciento y de entre el 1.9 por ciento y 2.9 por ciento para 2027.

Asimismo, sitúan a México por debajo del crecimiento estimado para Latinoamérica, que se espera incremente su producto Interior Bruto (PIB) en 2026 un 2.4 por ciento y un 2.7 por ciento en 2027.

*Con información de EFE