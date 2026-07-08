Península de Yucatán espera calor intenso este jueves 9 de julio; habrá temperaturas de hasta 39°C

El clima en la Península de Yucatán este jueves 9 de julio trae calor intenso y cielo mayormente despejado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una temperatura máxima de hasta 39°C en la región.

Las condiciones serán estables, por lo que se recomienda precaución ante el calor.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en la Península?

En Mérida, Yucatán, se esperan las temperaturas más altas de la zona. La mínima será de 20.7°C y la máxima de 38.7°C. El municipio de Mérida tendrá temperaturas entre 20°C y 39°C, con cielo poco nuboso.

Las ciudades de Quintana Roo tendrán un clima menos caluroso. Cancún y Chetumal esperan de 24.7°C a 31.7°C. Tulum registrará entre 23.7°C y 33.0°C. Playa del Carmen presentará de 23.7°C a 33.7°C.

(Carachure Bautista Jesús)

¿Habrá lluvias o vientos fuertes este jueves en la zona?

La probabilidad de lluvia para este jueves es baja en la Península de Yucatán. La mayoría de las ciudades, como Cancún y Tulum, tendrán un cielo medio nublado. No se esperan lluvias significativas durante el día.

Los vientos serán ligeros en la región. Mérida registrará 12 km/h, Tulum también 12 km/h, y Playa del Carmen 11 km/h. Cancún y Chetumal esperan 14 km/h, manteniendo el ambiente cálido en la Península.

¿Cómo estará el clima en la Península los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Jueves 9 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Viernes 10 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

Sábado 11 de julio: Máxima de 38°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 13 km/h.

La tendencia para el fin de semana en la Península de Yucatán es de continuidad en las altas temperaturas. Se espera un cielo mayormente despejado y vientos ligeros, manteniendo las condiciones cálidas que dominan en la región.

¿Cómo protegerse del calor extremo en la Península?

Ante las altas temperaturas, es esencial tomar precauciones. Se recomienda hidratarse constantemente y evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y 16:00 horas. Use ropa ligera y de colores claros para mitigar el calor.

Se sugiere aplicar protector solar y buscar la sombra. Las actividades al aire libre deben realizarse en las primeras horas de la mañana o al atardecer, cuando la intensidad del sol es menor en la Península.

¿Dónde consultar las alertas del clima en Yucatán?

Para información oficial y actualizaciones sobre el clima en la Península de Yucatán, consulte los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. La calidad del aire se mantiene en niveles aceptables.

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