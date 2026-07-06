Clima en Península de Yucatán: Calor extremo y lluvias aisladas para el martes 7 de julio

El martes 7 de julio, la Península de Yucatán experimentará un clima cálido y nublado. Mérida, en Yucatán, registrará una máxima de hasta 37.3°C.

En Quintana Roo, Cancún y Chetumal verán máximas de 30.7°C. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emite este pronóstico para la región.

¿Qué temperaturas se esperan en cada ciudad?

Mérida, Yucatán, espera una mínima de 20.0°C y una máxima de 37.3°C. Sus municipios registrarán temperaturas actuales alrededor de los 30.3°C. El viento estará en 11 km/h con cielo nublado, lo que contrasta con las condiciones más templadas de las ciudades costeras de Quintana Roo.

Cancún y Chetumal, Quintana Roo, tendrán mínimas de 24.0°C y máximas de 30.7°C. Tulum y Playa del Carmen registrarán mínimas de 22.7°C. Sus máximas alcanzarán 32.3°C y 33.0°C, respectivamente. El viento en estas ciudades estará entre 9 y 13 km/h.

¿Habrá lluvias este martes en la región?

A pesar del cielo nublado generalizado en la Península, la probabilidad de lluvia se mantiene baja para la mayoría de las ciudades. Sin embargo, no se descartan chubascos aislados y lluvias ligeras en zonas puntuales. El viento, en promedio, se moverá entre 9 y 13 km/h en toda la región.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) explica que estas condiciones se deben a una circulación ciclónica en la atmósfera alta, canales de baja presión y la entrada de humedad del Golfo de México. Esto podría generar lluvias con descargas eléctricas y rachas de viento, aumentando el riesgo de encharcamientos en algunas áreas.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 7 de julio : Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 19°C, Cielo nublado, viento de 9 km/h. Miércoles 8 de julio : Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

: Máxima de 37°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h. Jueves 9 de julio: Máxima de 38°C, Mínima de 21°C, Poco nuboso, viento de 12 km/h.

La tendencia para los próximos días indica que el calor persistirá en la Península de Yucatán. Las temperaturas máximas se mantendrán elevadas, incluso con un ligero aumento hacia el jueves, llegando a 38°C. Las condiciones de cielo nublado dominarán, aunque con una ligera disminución de la nubosidad para el final de la semana.

¿Qué recomendaciones seguir ante el calor y humedad?

Ante las altas temperaturas y la humedad, es crucial mantenerse hidratado bebiendo mucha agua. Evite la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. Se recomienda usar ropa ligera, de colores claros y sombrero para protegerse de los rayos solares, reduciendo el riesgo de golpes de calor.

Es fundamental aplicar protector solar con un factor alto. Debido al cielo nublado y la posibilidad de lluvias aisladas, llevar un paraguas o impermeable ligero puede ser útil. Si planea actividades al aire libre, organice sus horarios para evitar las horas de mayor calor y humedad, garantizando su bienestar.

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