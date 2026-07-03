Península de Yucatán tendrá un sábado 4 de julio con calor y cielos nublados

En Mérida, Yucatán, se esperan las temperaturas más elevadas, con una mínima de 20.3°C y una máxima que rozará los 39.0°C. (Foto: Cuartoscuro)

Clima hoy en la Península de Yucatán: este sábado 4 de julio, la región espera un día de intenso calor con cielos nublados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Las temperaturas alcanzarán hasta 39°C, especialmente en Yucatán, lo que generará un ambiente muy cálido en toda la zona.

¿Qué temperaturas harán en Península de Yucatán este sábado?

En Mérida, Yucatán, se esperan las temperaturas más elevadas, con una mínima de 20.3°C y una máxima que rozará los 39.0°C.

Los municipios de Mérida también sentirán este intenso calor, con registros de hasta 40°C en algunas zonas. El cielo estará nublado.

Por su parte, las ciudades de Quintana Roo tendrán un ambiente cálido pero menos extremo.

Cancún registrará una mínima de 24.7°C y una máxima de 31.3°C, con cielos nublados. Chetumal compartirá condiciones similares, con una mínima de 24.7°C y máxima de 31.3°C.

¿Habrá lluvias o viento en la Península de Yucatán mañana?

Tulum y Playa del Carmen también experimentarán temperaturas cálidas con cielos nublados. En Tulum, la mínima será de 23.3°C y la máxima de 32.7°C. Playa del Carmen presentará una mínima de 23.3°C y una máxima de 33.0°C.

Aunque la Península de Yucatán tendrá cielos nublados, la probabilidad de lluvia es baja para este sábado.

Sin embargo, el SMN advierte sobre circulaciones ciclónicas y vaguadas que podrían generar chubascos en otras partes del país. El viento soplará entre 9 km/h y 12 km/h en la región.

¿Cómo estará el clima en Península de Yucatán los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Península de Yucatán es el siguiente:

Sábado 4 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Medio nublado, viento de 11 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 20°C, Cielo nublado, viento de 11 km/h.

Lunes 6 de julio: Máxima de 39°C, Mínima de 21°C, Cielo nublado, viento de 13 km/h.

La región mantendrá un patrón de altas temperaturas y cielos nublados durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Si bien otras zonas del país esperan lluvias fuertes por ondas tropicales, la Península de Yucatán se enfocará en el calor, con vientos que no superarán los 13 km/h.

¿Cómo protegerse del calor de 39°C en la Península?

Ante las elevadas temperaturas que superarán los 30°C en la mayoría de la Península, es crucial mantenerse hidratado.

Se recomienda beber abundante agua, evitar la exposición directa al sol durante las horas centrales del día y usar ropa ligera de colores claros para mitigar el calor.

Además de la hidratación, es aconsejable usar protector solar, sombrero y gafas de sol al salir.

También se debe prestar especial atención a niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a los golpes de calor. Buscar sombras y espacios frescos ayudará a sobrellevar la jornada.

¿Hay alertas oficiales para el clima en la Península?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil instan a la población a seguir sus avisos oficiales. Aunque no hay alertas de lluvias intensas para la Península, la vigilancia es clave por las altas temperaturas.

Las condiciones generales del país incluyen riesgo de deslaves e inundaciones en otras regiones.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.