Clima en Jalisco: Guadalajara espera cielo nublado y temperaturas de hasta 30 grados el sábado 4 de julio

Así estará el clima en Jalisco este sábado 4 de julio.

El sábado 4 de julio, la Zona Metropolitana de Guadalajara, Jalisco, tendrá un clima nublado con probabilidad de lluvias. El SMN pronostica mínimas de 14.7°C y máximas de hasta 29.7°C. Estas condiciones son por vaguadas y canales de baja presión.

Vista del cielo nublado sobre Guadalajara. Fuente: SMN.

¿Qué temperaturas se esperan en Jalisco este sábado?

En Guadalajara, se esperan temperaturas entre 14.7°C y 29.3°C. Para Zapopan, los valores son idénticos, con mínimas de 14.7°C y máximas de 29.3°C. Ambas ciudades de la ZMG tendrán un día nublado.

Tlaquepaque tendrá temperaturas de 14.7°C a 29.7°C. En Tonalá, el clima será parecido, con mínimas de 14.7°C y máximas de 29.7°C. Ambos municipios de la ZMG verán un cielo nublado.

¿Cómo estará el clima en Jalisco los próximos días

El pronóstico para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Sábado 4 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

Domingo 5 de julio: Máxima de 29°C, Mínima de 15°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Lunes 6 de julio: Máxima de 30°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los próximos días en Jalisco muestra cielo nublado y temperaturas estables. Las mínimas rondarán los 14°C y las máximas llegarán a los 30°C. La probabilidad de lluvias se mantendrá. Se aconseja seguir atentos a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional.

¿Qué precauciones tomar por el clima en Jalisco?

Por las lluvias y posibles descargas eléctricas, evite salir durante tormentas. Use paraguas o impermeable si es necesario. Manténgase hidratado y no se exponga al sol por periodos prolongados, incluso con el cielo nublado. La prevención es clave para la salud.

Para el sábado 4 de julio, se aconseja ropa ligera y cómoda. Lleve un suéter para las mañanas frescas y un paraguas o impermeable por si llueve. Asegure objetos que puedan volarse con el viento y evite zonas inundables. Estar preparado es fundamental.

¿Se esperan lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

El sábado 4 de julio, Jalisco tendrá chubascos y lluvias fuertes. El SMN indica que estas precipitaciones podrían incluir descargas eléctricas y rachas de viento, debido a la inestabilidad atmosférica y la onda tropical número 14. Es importante estar preparados para posibles encharcamientos en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El viento se mantendrá ligero en la ZMG, con 3 km/h, y el cielo seguirá nublado. Las lluvias fuertes, pronosticadas por el SMN, pueden causar incremento en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. Se recomienda a los ciudadanos estar atentos a los comunicados oficiales.

Fuente: CONAGUA.

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