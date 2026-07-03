Tres tristes lions: Los mejores memes del cambio de hora del México vs. Inglaterra

Los memes sobre el cambio de horario de México vs. Inglaterra inundan las redes sociales. (Foto: Cuartoscuro/ Captura de pantalla)

El partido entre la Selección Nacional e Inglaterra sufrió un cambio de horario y ahora se disputará al mediodía del domingo 5 de julio. La modificación ha generado conversación entre los aficionados, quienes destacan las nuevas condiciones del encuentro en la Ciudad de México, marcado ahora por el calor además de la altitud.

Los memes no tardaron en aparecer tras el anuncio del nuevo horario para el México vs. Inglaterra. En redes sociales, los aficionados del Tri celebraron la decisión con publicaciones que aseguran que el calor jugará a favor de la Selección Nacional frente a los Three Lions, que tendrán que adaptarse a un escenario más exigente en la capital mexicana.

¡Qué viva el calor y la altura! Los usuarios llenaron las plataformas digitales con imágenes y bromas sobre el cambio de condiciones para el México vs. Inglaterra. Las publicaciones se viralizaron en minutos, mientras los seguidores mexicanos ironizaron sobre las dificultades que enfrentarán los ingleses bajo el sol del mediodía.

¿Cómo son los memes de Inglaterra jugando al mediodía contra México?

Desde que Inglaterra venció a la selección de República Democrática del Congo para asegurar su pase a los octavos de final contra México, una de las mayores inquietudes del entrenador Thomas Tuchel ha sido la poca adaptación a la altitud de la capital del país.

En el análisis deportivo, se considera ampliamente el impacto que tendrá la altura de la Ciudad de México en los jugadores ingleses.

Sin embargo, con el cambio de horario a las 12:00 horas, los ingleses también deberán preocuparse por jugar bajo el calor del mediodía, condiciones climatológicas que conocen mejor los futbolistas de llano o los Pumas de la UNAM.

Uno de los principales protagonistas de los memes para burlarse de cómo jugará el conjunto de los ‘Three Lions’ es el equipo universitario, que hasta hace pocos meses era uno de los pocos clubes de la Liga MX que acostumbraba disputar sus partidos bajo el intenso calor del mediodía.

Entre las publicaciones más comentadas está, sin duda, la mítica escena de Malcolm el de en medio, donde los jóvenes protagonistas de la serie sufren los estragos de ver un evento deportivo bajo un calor sofocante.

De igual forma, en redes sociales se bromea con que jugadores como Harry Kane terminarán con un tanque de oxígeno a los 30 minutos del partido debido a las condiciones climatológicas en las que encararán el duelo ante la Selección Mexicana.

Memes México vs Inglaterra

Memes México vs Inglaterra

Memes México vs Inglaterra

La afición azteca espera que los británicos vean cada pausa de hidratación como un oasis en el desierto y aprovechen hasta la última gota para mantenerse en condiciones dentro del terreno de juego.

Ante el escenario favorable que vivirá México frente a los ingleses, se elevó la ilusión de la afición, que espera que el equipo dirigido por Javier Aguirre logre romper la barrera de los octavos de final y se coloque entre las mejores selecciones del torneo.

Entre los memes también destacan posibles celebraciones de los mexicanos ante la fatiga de los ingleses, así como escenarios donde Julián Quiñones, goleador mexicano en esta Copa del Mundo, emule la ‘mano de Dios’ de Diego Armando Maradona en el duelo del próximo domingo.

Memes México vs Inglaterra

Inglaterra entrenará en la Cantera de los Pumas previo a su duelo contra México en el Mundial 2026

Si las coincidencias con el conjunto universitario no fueran suficientes, recientemente se confirmó que la selección de Inglaterra realizará su último entrenamiento antes de enfrentar a México en los octavos de final del Mundial 2026 en la Cantera de Pumas.

El equipo dirigido por Thomas Tuchel trabajará el sábado 4 de julio en estas instalaciones, elegidas por sus condiciones y nivel de mantenimiento, como parte de su adaptación a la altura de la capital.

El plan del conjunto inglés contempla una práctica abierta a medios a partir de las 16:00 horas, seguida de su conferencia oficial, en la antesala del partido del domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

Memes México vs Inglaterra

Memes México vs Inglaterra

Memes México vs Inglaterra

La decisión forma parte de una logística controlada que busca preparar al equipo ante factores como la altitud y las condiciones climáticas que marcarán el duelo ante la Selección Mexicana.

Antes de viajar a territorio mexicano, Thomas Tuchel advirtió que la altitud será uno de los retos que tendrá que enfrentar su selección.

“Nos esperan muchísimos obstáculos. Por no hablar de la altitud, que por supuesto será una gran desventaja, ya que es imposible adaptarse físicamente a ella en solo cuatro días. Y seguramente surgirán más obstáculos, pero estamos preparados para ello”, afirmó el entrenador.

Ahora, con el cambio de horario, el entrenador del conjunto inglés deberá considerar el calor como otro de los obstáculos que enfrentará este domingo si pretende arruinar las aspiraciones de México de alcanzar los cuartos de final del Mundial 2026.