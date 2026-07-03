Abogado de Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya, denuncia uso excesivo de la fuerza tras su detención. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: FGR/Shutterstock)

Alejandro Rojas Pruneda, abogado de Gilda ‘N’, denunció públicamente el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades al momento de su detención.

Además, afirmó que durante la presentación de Gilda ‘N’, tras su captura en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), las autoridades estigmatizaron a su clienta al filtrar una fotografía en la que aparece esposada y custodiada por agentes de seguridad.

“No entendemos por qué ese uso excesivo de la fuerza y también, como dijimos en la audiencia, ese ánimo de estigmatizarla por parte de las autoridades al filtrar una fotografía claramente de la autoridad donde se encuentra mi representada esposada con dos guardias de seguridad (...) me parece que no era el modo”, comentó Rojas Pruneda al salir del juzgado.

Este viernes se llevará a cabo la audiencia inicial en el Reclusorio Norte, donde definirán su situación jurídica, ya que podría ser vinculada a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Quién es Gilda ‘N’ y cuál sería su vínculo con Emilio Lozoya?

Gilda ‘N’ comparte más que el apellido con Emilio Lozoya. La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) señala que tendría responsabilidad en el caso Agronitrogenados.

De acuerdo con las investigaciones, también participó en operaciones para ocultar presuntos actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita con el objetivo de dificultar su rastreo.

Según la FGR, Gilda ‘N’ fungió como prestanombres de una empresa y recibió beneficios mediante la cesión de derechos realizada por su hermano, Emilio Lozoya.

La investigación apunta a que Gilda recibió y administró recursos de procedencia ilícita, pues presuntamente derivan de un esquema financiero sin una justificación económica o comercial válida.

¿Dónde está Emilio Lozoya, exdirector de Pemex?

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, permanece bajo la figura de testigo colaborador de la Fiscalía General de la República dentro de la investigación por los presuntos sobornos millonarios entregados por la empresa brasileña Odebrecht durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Esta figura le permite enfrentar el proceso en libertad condicional. Como parte de las medidas cautelares, debe presentarse a firmar los días 1 y 15 de cada mes ante la Unidad de Seguimiento y Supervisión de Medidas Cautelares.

Emilio Lozoya apareció en distintas ocasiones en restaurantes de lujo de la Ciudad de México mientras permanece bajo el beneficio de la libertad condicional y ello provocó críticas.