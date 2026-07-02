¿Qué es el Caso Agronitrogenados y qué hizo Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex?

Gilda 'N', hermana de Emilio Lozoya, fue detenida al estar relacionada con el caso de Agronitrogenados. (Quadratín y Google Maps)

Con la detención de Gilda ‘N’, hermana de Emilio Lozoya, se revive el caso de Agronitrogenados, un escándalo de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex).

En 2014, Pemex compró la planta de fertilizantes Agronitrogenados a Altos Hornos de México (AHMSA), durante la gestión de Emilio Lozoya al frente de la empresa estatal.

Sin embargo, la Fiscalía General de la República de México (FGR) sostiene que la operación se concretó con sobreprecio y mediante un esquema de sobornos y lavado de dinero.

Por esa razón, Emilio Lozoya fue detenido en España en 2020 y después extraditado a México. Enfrentó procesos penales tanto por Agronitrogenados como por el caso Odebrecht.

¿Cuál fue el papel de la hermana de Emilio Lozoya en el caso Agronitrogenados?

La Fiscalía informó este jueves de la detención de Gilda Lozoya, hermana del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, acusada de operaciones con recursos de procedencia ilícita y su presunta participación en el caso de corrupción.

La FGR afirmó que la acusada “probablemente habría fungido como prestanombres de una empresa con la finalidad de encubrir actos de corrupción y triangular recursos de procedencia ilícita” y ratificó que la investigación la vincula con dicho caso.

Gilda ‘N’ fue detenida en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de la Secretaría de Marina (Semar).

Según la Fiscalía, la mujer pudo “convertirse en beneficiaria de una empresa, a través de la cesión de los derechos que le realizó Emilio ‘N’”.

¿Qué sabemos del caso de Emilio Lozoya?

Emilio Lozoya continúa enfrentando procesos penales por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, por los cuales sigue bajo prisión domiciliaria.

Desde 2024 Lozoya está libre tras haber sido detenido por la policía española y extraditado a México, dejó el Reclusorio Norte para seguir su proceso en libertad.

Su extradición ocurrió luego de alcanzar un acuerdo con las autoridades para cooperar y dar información de sus superiores presuntamente implicados en casos de corrupción.

Durante noviembre de 2021 un juez le dictó prisión preventiva justificada, por lo que permaneció en la cárcel.

Sin embargo, semanas antes Lozoya fue captado en el restaurante Hunan donde cenaba con un grupo de amigos a pesar de que tenía un proceso abierto e investigaciones en su contra.

Emilio Lozoya fue director de Pemex entre 2012 y 2016, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. Lozoya está acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa.

*Con información de EFE