AHMSA y MINOSA se encaminan a nueva subasta tras autorización de jueza

En febrero se canceló la subasta de activos debido a que ninguno de los interesados cumplía con los requisitos.

El Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles autorizó la subasta de Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) como una sola unidad productiva con la finalidad de preservar las operaciones de la acerera ubicada en Monclova, Coahuila.

De acuerdo la jueza Ruth Haggi Huerta García, la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico encargado del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, permite avanzar en el procedimiento, al tiempo que cumple los diversos requerimientos de los acreedores y trabajadores.

“El eje de la subasta continúa siendo la conservación de las empresas y por ende, se busca la venta como Unidad Productiva”, señaló la resolución difundida por la sindicatura de AHMSA y Minosa.

En este sentido, Aguilera Gómez aseguró que el acuerdo alcanzado representa un paso clave dentro del concurso mercantil de la siderúrgica, anteriormente propiedad de Alonso Ancira.

Establecen plazo de tres días para la entrega de bases definitivas de subasta

La autoridad judicial también estableció un plazo de tres días para que el síndico entregue las bases definitivas que regularán el proceso de subasta, así como información actualizada sobre pasivos laborales y acreedores.

“Se autorizó la nueva propuesta de enajenación presentada por el síndico Víctor Manuel Aguilera Gómez, con algunas modificaciones”, indicó el acuerdo judicial tras señalar que se debe entregar una relación actualizada de los más de 14 mil trabajadores afectados por la crisis financiera de la siderúrgica.

“Se requirió al síndico para que en tres días computados legalmente exhiba las bases que regularán la subasta, el listado final de trabajadores y la cuota concursal de los acreedores”, detalla el documento.

¿Qué sabemos del proceso de venta de la siderúrgica?

El avance en el proceso de venta de activos de la siderúrgica se da luego de que el pasado 27 de febrero se cancelara la subasta de activos debido a que ninguno de los interesados cumplía con los requisitos impuestos por el juzgado, lo que llevó a que la subasta quedara desierta.

“Esta juzgadora reitera que está consciente de las distintas realidades que rodean a las partes involucradas en el proceso de quiebra”, señaló la jueza Ruth Haggi Huerta García en la versión simplificada del acuerdo.

Finalmente, la sindicatura informó que, una vez cumplidos los requerimientos ordenados por el juzgado, el procedimiento avanzará hacia las siguientes etapas para preparar y ejecutar la subasta, misma que se espera inicie en mil 127 mdd, equivalente al 85 por ciento del valor de la unidad productiva.