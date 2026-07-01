Laura Itzel admite que Víctor Rodríguez la asesoró cuando era consejera en Pemex

La próxima secretaria de las Mujeres Laura Itzel Castillo aseguró que sí trabajó con Victor Rodríguez, exdirector de Pemex.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado y próxima Secretaria de las Mujeres, reconoció a Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, como su asesor, cuando fue presidenta honoraria de la empresa del Estado.

“Se ha señalado y se dice que el señor Víctor Rodríguez Padilla trabajó conmigo. Efectivamente, no hay nada que ocultar, todo es transparente. Y, como yo he señalado, caras vemos, corazones no sabemos”, expresó.

Víctor Rodríguez fue acusado de violencia de género por su pareja, María Felicia Jiménez, después de que se dieran a conocer una serie de videos a través de redes sociales y un mensaje de auxilio de la víctima dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum. Las autoridades ya investigan a Rodríguez.

“Fue mi asesor y, quiero decir, fue asesor en energía, que es una persona capacitada, con doctorado y especialista en cuestiones de petróleo, que ha publicado innumerables documentos y libros y que, cuando yo fui honrosamente consejera de Pemex, fue mi asesor, uno de mis asesores; y que siempre, siempre, siempre cumplió sus compromisos”, dijo sobre el exfuncionario.

Se le preguntó si tendría que haber cárcel para el exfuncionario, a lo que respondió que “se tendrá que determinar”.

La morenista, a quien la presidenta ya anunció como próxima secretaria de las Mujeres una vez que concluya su titularidad en la Mesa Directiva, resaltó que desde que se dieron a conocer los videos en redes sociales condenó el hecho.

“Además hablé directamente con la subsecretaria Ingrid Gómez, de la Secretaría de la Mujer, para que se pusieran en contacto directo con la señora Felicia, la esposa del doctor Víctor Rodríguez Padilla”.

Durante la sesión de la Comisión Permanente, la senadora panista Lilly Téllez cuestionó a Castillo Juárez si Rodríguez Padilla fue su empleado de confianza; sin embargo, se limitó responderle que le informaría cuando ejerciera su cargo como titular de la Secretaría de las Mujeres.

María Felicia presenta denuncia contra Víctor Rodríguez

María Felicia Jiménez, víctima de agresión física de parte de Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex y su esposo, anunció que presentó una denuncia ante la Fiscalía de Investigación del Delito de Violencia Familiar de la Ciudad de México.

En una entrevista radiofónica con Azucena Uresti, confirmó que algunas de las agresiones ocurrieron en la Ciudad de México, por lo que es jurisdicción de la Fiscalía atender el caso.

La acusación por violencia familiar de parte de Víctor Rodríguez fue presentada el lunes 29 de junio, con base en los videos dados a conocer como evidencia de las agresiones que tuvieron lugar el 15 de marzo pasado.

El titular de la Fiscalía General de Morelos, Fernando Blumenkron Escobar, informó que el Ministerio Público especializado del Centro de Justicia para las Mujeres ha dictado medidas de protección en favor de María Felicia.