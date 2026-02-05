Lilly Téllez pide transparentar uso de estética y acusa a Morena de filtrar información sobre el espacio

La senadora Lilly Téllez pidió que se transparente el uso del espacio en el Senado para la estética. (Foto: Cuartoscuro)

La senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional, solicitó este jueves 5 de febrero a la Mesa Directiva del Senado transparentar el uso de la estética en el recinto, el cual consideró se dio a conocer por “filtración de morenistas”.

“La difusión sobre dicho espacio ha generado legítima preocupación social en torno al uso de bienes públicos, la posible erogación de recursos del erario, la existencia de privilegios indebidos y la congruencia institucional con los principios de austeridad, legalidad, rendición de cuentas que deben regir el actuar del Poder Legislativo federal”, indicó.

Calificó como inaceptable cualquier opacidad, ambigüedad o discrecionalidad en la designación de espacios como el de la estética al interior del Senado, debido a que se trata de una institución financiada con recursos públicos y sometida a un alto estándar de escrutinio.

Aunque la senadora Andrea Chávez, de Morena, negó haber sido la impulsora de la idea de reabrir la estética del Senado, la panista afirmó que fueron legisladoras de esa bancada las que difundieron dicha versión.

“Fueron senadoras de Morena quienes filtraron que la señorita Andrea Chávez impulsó rehabilitación del salón de belleza”, acusó.

En el documento, la panista también cuestionó a la Mesa Directiva sobre la inhabilitación y luego la reapertura del espacio, pues este jueves amaneció sin los sellos que le colocaron ayer.

Además, Téllez pidió justificar la asignación del espacio “en un contexto de carencias de espacios para asesores, comisiones y trabajo legislativo”.

Yeidcko Polenvskyl, del PT, tampoco sabía de la estética en el Senado

Al parecer no todas las senadoras del oficialismo tiene derecho a usar la estética.

A pesar de que forma parte del Partido del Trabajo, bancada aliada de Morena, la senadora Yeidckol Polenvsky dijo desconocer la existencia del espacio para legisladoras.

“Bueno, penosamente yo ni siquiera sabía que existía. Fíjate, no sabía nunca, no sé dónde está, no sabía del tema, no sabía que existía. En la Cámara de Diputados sí sé que había dos estéticas, pero en la Cámara de Senadores yo creí que no había”, recalcó.

Se le preguntó si no difundieron la información con todas las senadoras, pero dijo que tampoco sabía; sin embargo, consideró que no cree que sea exclusiva de un grupo parlamentario.

Al hacerse público su uso se le preguntó si asistiría: “La verdad es que yo cuando vengo ya vengo medio peinada. No muy peinada, pero más o menos”.

La petista consideró que, en su opinión, no es prioridad transparentar el asunto de la estética: “Hay otros temas que se me hacen interesantes”.