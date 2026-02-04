Una ‘manita de gato’ para las sesiones: Así era el salón de belleza dentro del Senado

El salón de belleza en el Senado ya fue clausurado. (Foto: Cuartoscuro/IAGemini)

Sombra aquí, sombra allá, maquíllate, maquíllate... antes de las sesiones: El Senado tenía un salón de belleza donde los legisladores acudían para darse ‘una manita de gato’.

El espacio ya fue cerrado, pero contaba con una estilista profesional para otorgar los distintos servicios como la aplicación de los tintes para pintarse el cabello.

El salón de belleza presuntamente había sido habilitado por la senadora Andrea Chávez, pero ella misma lo desmintió con un post en su cuenta de X.

El salón de belleza del Senado ya fue clausurado. (Foto: Cuartoscuro) (Daniel Augusto)

¿Cómo era el salón de belleza del Senado?

El interior del salón de belleza del Senado fue mostrado por un video compartido en redes sociales, primeramente por Proceso.

En él aparece la legisladora Juanita Guerra del PVEM mientras está sentada en una de las clásicas sillas de los salones en lo que le aplican un tinte para el pelatzo.

Ella informó que los servicios dentro del establecimiento se aplican desde hace aproximadamente un año.

“¿Cuál servicio? ¿Cómo servicio? ¿Usted no se hace tinte? Porque aquí viene personal de la Cámara, pero tiene un costo (...) No sé (si está enterada la Jucopo)“, dijo la senadora en el video que se compartió en X.

El lugar contaba con dos espejos, cada uno en su respectivo espacio para atender a los y las senadoras que acudieron al lugar.

Al fondo del cuarto estaba un lavabo instalado en la pared para lavar el cabello de los clientes y en distintos sitios del salón se observan productos y aparatos para el cuidado capilar.

Asimismo, contaba con dos sillas para aquellos que necesitaron esperar para pasar a darse la ‘manita de gato’. Para entretenimiento de los presentes, también tenían una pantalla para entretenerse en lo que llegaba su turno.

De acuerdo con información compartida por Proceso (y replicada por Azucena Uresti), el salón está abierto de 7:00 a.m. a 2:00 p.m. y solo se habilita cuando hay una reunión del Pleno en la Cámara de Senadores.

La senadora Laura Itzel Castillo fue quien reveló más detalles en una entrevista con diferentes medios, donde indicó que los servicios deben pagarse, pero se habilitó este lugar para que no luzcan mal en las sesiones.

“Este espacio está adaptado, cada una de nosotras paga por su servicio, es un trabajo digno el que realiza Jazmín, la peinadora y maquillista, todos deben estar bien presentados para las sesiones (...) Muchas compañeras vienen de diferentes estados y es algo muy normal”, declaró Castillo.

La legisladora morenista explicó que se le paga directamente a la estilista y no corre a cargo de ningún presupuesto público.

“Yo sí acudí a ese servicio (...) Está al interior del Senado, pero ustedes también pueden acudir y apoyar, no tienen por qué cerrarlo”, finalizó sin revelar detalles acerca del costo de los servicios dentro del ahora famoso salón de belleza.

Posterior a la difusión de los videos del interior del espacio para maquillar y peinar a las senadoras y senadores, se informó que fue cerrado.

Andrea Chávez niega estar detrás del salón de belleza en el Senado

Andrea Chávez utilizó su cuenta de X para defenderse y negar un presunto vínculo con la habilitación y creación del salón de belleza dentro del Senado.

Ella también pidió una rectificación de la información publicada, donde expliquen que ella no está relacionada con el proyecto.

“Ni habilité ningún salón, ni soy la de la foto, ni me peino en el Senado, ni me peina nadie, tengo una Dyson y lo hago en mi casa, no tengo nada que ver con la película montada”.